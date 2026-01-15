Temas del día de EFE Internacional del 15 de enero de 2026 (19.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Washington – La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Según la agenda oficial de Trump, el almuerzo entre ambos se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa).

(La reunión se celebra un día después de que Trump y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, mantuvieran una conversación telefónica y de quien dijo que es una «persona fantástica» y que se está logrando un «progreso tremendo» para estabilizar Venezuela).

– Miles de cubanos comenzaron desde este jueves a despedir a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GROENLANDIA EEUU

Nuuk (Groenlandia).- Los habitantes de Groenlandia consideran insultantes las insistentes amenazas de Donald Trump de comprar el territorio y tienen un mensaje directo y sencillo para el presidente estadounidense: el país no está a la venta. Por Julio César Rivas

(Texto) (Foto) (Audio) (video)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que «en los próximos días» su país va a enviar a Groenlandia «medios terrestres, aéreos y marítimos» que se sumarán a la quincena de militares que llegaron hoy para participar en la misión europea ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto)

– Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia resaltaron este jueves la importancia del inicio de un diálogo directo con Estados Unidos sobre el interés por ese territorio autónomo danés, mientras varios países europeos se unieron a la iniciativa para reforzar la defensa de la isla.

(Texto)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Groenlandia puede contar con la Unión Europea «política, económica y financieramente» ante las amenazas de Donald Trump.

(Texto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Muchos iraníes se preguntan por las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que haya amenazado con atacar a la República Islámica por las protestas que sacuden el país desde hace 19 días: ¿Vienen los americanos?”, pregunta un vecino de Teherán a los corresponsales de EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que está tomando medidas contra los responsables de la brutal represión de las autoridades iraníes contra los participantes de las protestas antigubernamentales y contra «las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país».

(Texto)

– La agencia Mizan del Poder Judicial iraní desmintió el jueves que el activista Erfan Soltaní, detenido durante las protestas que han sacudido el país en los últimos días y de cuyo posible ahorcamiento habían alertado organizaciones de derechos humanos fuera del país, haya sido condenado a muerte.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Facciones palestinas, incluida Hamás, estudian los componentes del comité de tecnocrátas que debe asumir la administración de Gaza en la segunda fase del acuerdo mientras la población gazatí sigue sumida en una profunda crisis humanitaria.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Franja de Gaza amaneció este jueves a la espera de la transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, si bien sus ciudadanos exponen a EFE, en conversaciones entre los escombros de la ciudad de Gaza (norte), su desconfianza respecto a la tregua.

(Texto)

– El ingeniero gazatí Ali Shaaz, que liderará el comité de 15 miembros encargado de gobernar y reconstruir una Franja de posguerra, ha sugerido que los escombros en Gaza podrían usarse para crear «nuevas islas» y ampliar su extensión, y señaló como la máxima prioridad lograr un «alojamiento adecuado» para los casi dos millones de desplazados.

(Texto)

– Se ha enviado una crónica de la yeshivá Mishmar HaTorah (Jerusalén) y su reivindicación de que el estudio de la Torá y el alistamiento de los ultraortodoxos al Ejército son compatibles.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, realizó hoy sus primeras declaraciones públicas sobre la actualidad internacional de 2026, pero evitó criticar expresamente al presidente de EE.UU., Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El nombramiento de Mijailo Fedórov como nuevo ministro de Defensa ucraniano crea expectativas sobre los largamente esperados cambios en la organización del sector de la defensa, visto a menudo como falto de transparencia y demasiado lento. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La líder chavista Delcy Rodríguez presenta ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2025 como presidenta encargada, cargo que pasó a ocupar tras la captura por parte de tropas estadounidenses del mandatario Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

(texto) (foto) (video)

EEUU ESPACIO

Miami (EEUU)/Redacción Ciencia.- La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo Youtube)

CHINA CANADÁ

Pekín – Canadá busca construir una «nueva relación con China» que responda a los «desafíos de hoy», en plenas tensiones con Washington, según ha dicho el primer ministro canadiense, Mark Carney, que este jueves se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang.

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

– Las visitas a Asia esta semana del canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la italiana Georgia Meloni inauguran una temporada de viajes al continente, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas de Donald Trump.

(Texto)

UGANDA ELECCIONES

Kampala – Uganda celebró este jueves unas elecciones generales marcadas por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral «masivo» del líder opositor y cantante Bobi Wine, principal rival en las urnas del presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y quien opta a un séptimo mandato.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JUEGO DE TRONOS

Berlín – El equipo de ‘El caballero de los Siete Reinos’, la precuela de ‘Juego de Tronos’, presenta en una rueda de prensa virtual esta nueva serie de HBO, que se estrena el 19 de enero y que está protagonizada por el caballero Ser Duncan el Alto (Peter Clafey) y su escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

(Texto) (Vídeo)

