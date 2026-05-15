Temas del día de EFE Internacional del 15 de mayo de 2026 (14:00 horas)

10 minutos

DESTACADOS

CHINA EEUU

Pekín – China y Estados Unidos cerraron este viernes la visita de Donald Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años, promesas de cooperación comercial y varios interrogantes aún sin despejar sobre los compromisos concretos alcanzados.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (audio)

– Donald Trump afirma que tiene un «buen entendimiento» con Xi Jinping respecto a Taiwán, pero que no se comprometió a nada.

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – El primer ministro británico Keir Starmer concluye este viernes «una semana espantosa» en la que ha visto tambalearse su poder dentro del Partido Laborista, y por ende su permanencia al frente del Gobierno, pero lo cierto es que hasta el momento ninguno de sus potenciales rivales ha dado todavía el paso de formular, siquiera verbalmente, su candidatura.

(Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio.

(Foto) (Video)

– Representantes de Israel y del Líbano terminan en Washington este viernes una tercera ronda de negociaciones, hasta ahora «productiva», para salvar el frágil alto el fuego a punto de expirar. (Texto)

CUBA EEUU

La Habana.- La reunión del director de la CIA estadounidense, John Ratcliffe, con representantes del Ministerio del Interior cubano en La Habana da alas de nuevo al diálogo bilateral a pesar de la reciente escalada de retórica y sanciones.

(Texto) (Foto)

– La liberalización del precio minorista del combustible arranca este viernes en Cuba en medio de una profunda crisis energética de apagones maratonianos y gasolineras vacías, una situación con largos precedentes pero exacerbada por el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla. (Texto) (Foto) (Video)

HANTAVIRUS CRUCERO

Ginebra – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa sobre la evolución del brote de hantavirus y la próxima Asamblea Mundial de la Salud que se inaugura el 18 de mayo.

(Texto) (audio)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Las películas del iraní Asghar Farhadi, ‘Histoires Parallèlles’, y Pawel Pawlikowsi, ‘Fatherland’, protagonizan la competición oficial del Festival de Cannes en un día en el que John Travolta y su hija, Ella Bleu, desfilarán por la alfombra roja para presentar ‘Propeller one-way night coach’, dirigida por el actor.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La chilena Manuela Martelli habla con EFE de ‘El deshielo’, película que compite en la sección Una cierta mirada de Cannes. (Texto) (Foto)

ADEMÁS

RESERVA FEDERAL | Washington – Jerome Powell concluye su mandato como presidente de la Reserva Federal y se mantendrá como gobernador en la entidad, una acción inusual que durará al menos hasta que concluyan las pesquisas ordenadas por la Casa Blanca sobre el supuesto sobrecoste en la renovación de la sede del banco central en Washington. (Texto)

UCRANIA GUERRA | Moscú – Después de seis meses sin apenas avances rusos en el frente, se puede decir que, a día de hoy, la guerra en Ucrania está congelada. Con todo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se niega a admitirlo y mantiene sus maximalistas demandas de que Kiev abandone el Donbás. (texto) (foto) (vídeo)

EEUU ELECCIONES | Los Ángeles – Xavier Becerra, el exsecretario de Salud de EE.UU., habla con EFE sobre sus propuestas para ganar la Gobernación de California, justo cuando lidera las encuestas de las elecciones primarias, que allanan su camino para convertirse en el primer gobernador del Estado Dorado de raíces mexicanas desde 1875. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén – Cuando la Nakba («Catástrofe», en árabe) cumple 78 años, EFE conversa con palestinos en Gaza, Cisjordania e Israel sobre la importancia de recordar hoy la expansión israelí en la zona desde 1948. (Texto)

COLIN FARRELL (Entrevista) | Miami – El actor irlandés Colin Farrell lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, pero asegura no haber perdido la capacidad de observar su entorno desde la mirada de un inmigrante, algo que, según dijo en una entrevista con EFE, «ha sido esencial para interpretar a su personaje en la serie «Sugar», que estrena el próximo martes su segunda temporada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:15h.- Ginebra.- HANTAVIRUS CRUCERO.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa desde Ginebra sobre la evolución del brote de hantavirus y la próxima Asamblea Mundial de la Salud que se inaugura el 18 de mayo. (Texto)

14:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El realizador y actor Jordan Firstman presenta en Cannes, en la sección Una cierta mirada, su película ‘Club kid’, con el mexicano Diego Calva y la británica Cara Delevingne en el reparto. (Texto)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO SEGURIDAD.- Más de 4.000 policías se despliegan en Londres para evitar choques y disturbios entre dos manifestaciones que se esperan masivas, una convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la segunda para conmemorar la ‘Nakba’ (tragedia) palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:45h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Steven Soderbergh presenta en Cannes el documental ‘John Lennon: The Last Interview’, que recoge la entrevista íntima del Beatle y Yoko Ono justo antes de que lo asesinaran. (Texto) (Foto)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La chilena Manuela Martelli aspira a premio en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes y cuenta a EFE los detalles de su película seleccionada en el certamen francés, titulada ‘El deshielo’. (Texto) (Foto)

Viena – EUROVISIÓN 2026 – Un día antes de la final del Festival de Eurovisión, grupos pro-palestinos han convocado un concierto protesta contra la participación de Israel en el certamen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riga.- LETONIA GOBIERNO.- El presidente de Letonia, Edgar Rinkevics, se reúne con todos los partidos con representación en el Parlamento después de que la primera ministra, Evika Silina, dimitiera tras perder su Gobierno de coalición tripartito. (Texto)

Londres.- R.UNIDO SUCESOS.- Essa Suleiman, que el 29 de abril acuchilló a dos ciudadanos judíos en plena calle del barrio de Golders Green, al norte de Londres, comparece ante el tribunal penal de Old Bailey, en el centro de la capital británica, acusado de intento de asesinato y de estar en posesión de un arma blanca en un lugar público. (Texto)

América

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en marzo del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

15:15h.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de abril. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio 17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo en Colombia. (Texto)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el primer trimestre de 2026. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO EDUCACIÓN – Maestros mexicanos organizan una marcha con motivo del Día del Maestro para exigir aumento salarial del 100 %, mejores pensiones y derogación de reformas educativas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- COSTA RICA GOBIERNO.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, cumple su primera semana en el cargo con avances en el financiamiento para proyectos prioritarios de infraestructura, con golpes al narcotráfico y un decreto para limitar los beneficios carcelarios. (Texto) (Foto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana positiva marcada por la publicación de datos de inflación más elevados de lo esperado, el nuevo liderazgo en la Reserva Federal y la visita de Donald Trump a China, con avances en el sector tecnológico, especialmente de los valores ligados a la inteligencia artificial y los semiconductores. (Texto)

Sao Paulo.- TAURUS RESULTADOS.- El fabricante brasileño de armas Taurus presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- Jerome Powell concluye su mandato como presidente de la Reserva Federal. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA LGBTI.- La organización Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) presenta el informe ‘Estigmas y derechos de la población LGBTIQ+ en Bolivia. (Texto)

Caracas – VENEZUELA CRISIS – Activistas y familiares de presos políticos en Venezuela convocan a una misa en honor a Víctor Quero Navas, cuya muerte bajo custodia del Estado hace 10 meses fue informada la semana pasada por el Gobierno de Delcy Rodríguez. (Texto) (Foto) (Video)

El Negrito (Honduras) – HONDURAS INMIGRACIÓN (Crónica) – Familiares del hondureño Denis Anariba, uno de los fallecidos esta semana dentro de un vagón de un tren de carga en Laredo, Estados Unidos, lloran su partida en un pueblo del norte de Honduras, donde nació hace 24 años, y claman porque sus restos sean repatriados y sepultados en este lugar. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles.- EIZA GONZÁLEZ.- Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie, ‘In the Grey’, marcando su tercera colaboración con el director británico. «Guy vio algo en mí que mucha gente no», dijo la actriz mexicana en entrevista con EFE. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

17:00h.- Túnez.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación para exigir la liberación de los presos palestinos, con motivo del 78 aniversario de la Nakba palestina, convocada por el comité de defensa de los activistas de la flotilla. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA EE.UU..- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone rumbo a Washington tras concluir su visita oficial a China. (foto) (vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA EMIRATOS ÁRABES.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, viaja a Emiratos Árabes Unidos (UAE) en una visita relámpago para reunirse con su presidente, Mohamed bin Zayed, en plena crisis energética.

Nueva Delhi.- INDIA EUROPA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, viaja a Países Bajos, Suecia, Noruega e Italia tras su rápida visita a los Emiratos Árabes Unidos.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245