Temas del día de EFE Internacional del 17 de octubre de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania pero con el telón de fondo de la posible entrega de misiles Tomahawk, reunión que se produce tras la conversación telefónica entre Trump y Vladimir Putin del jueves.

– El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, advirtió este viernes de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, que tienen previsto reunirse en Budapest en los próximos días, no deben tomar decisiones sobre Ucrania sin el acuerdo de este país.

– Los grandes ataques mecanizados, en los que participan docenas de tanques y otros vehículos blindados de combate, vuelven al campo de batalla en Ucrania tras una larga pausa causada por el dominio de los drones, ya que Rusia apuesta de nuevo por el equipo militar convencional en un intento por aplastar las defensas ucranianas. Por Averchuk.

– Miden 6,25 metros, pesan alrededor de 1.400 kilos, llevan el nombre del hacha de guerra de los indios estadounidenses y Ucrania los quiere para presionar a Rusia para negociar el fin de la guerra: son los misiles Tomahawk.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, Israel todavía no ha permitido la reapertura del paso de Rafah para la entrada de ayuda excusándose en el retraso de la entrega de los cuerpos de 19 rehenes en manos de Hamás, que asegura no puede localizar por los escombros.

– El Ejército israelí confirmó que este viernes que atacó un «vehículo sospechoso» que, según la Defensa Civil de Gaza, era un minibús en el que viajaban diez personas que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, al sur de la ciudad de Gaza (norte).

– El grupo islamista Hamás llamó este viernes a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza a «completar su función de seguimiento» de la implementación de lo pactado en algunos de los aspectos que Israel aún no ha cumplido.

– Para asegurar una paz duradera en Gaza debe reconocerse el derecho de los palestinos a la autodeterminación y existir una rendición de cuentas por las «atrocidades cometidas», afirmó este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se entrevistará el próximo lunes en la XII Cumbre EU-MED9 de Eslovenia con el rey de Jordania, Abdalá II, para hablar sobre el papel que los europeos podrán desempeñar en «la puesta en marcha» del acuerdo de paz logrado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, informaron este viernes fuentes del Elíseo a periodistas.

– El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, instó a la India este viernes a tener una mayor implicación para que se cumpla el plan de paz de Gaza, en el marco de su visita oficial a Nueva Delhi.

EEUU LATINOAMÉRICA

Washington – Las amenazas militares contra la Venezuela de Nicolás Maduro y el auxilio financiero a la Argentina de Javier Milei evidencian el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar su influencia en América Latina, que se ha convertido en una región prioritaria para Washington.

– El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses. Es el sexto ataque y, según los medios, puede haber supervivientes.

– El Gobierno cubano encabezó este viernes en La Habana un acto multitudinario en apoyo al Ejecutivo venezolano ante lo que consideró las «crecientes presiones y amenazas» de Estados Unidos contra Caracas.

UE SOCIALDEMOCRACIA

Ámsterdam – El Partido de los Socialistas Europeos (PES) reeligió este viernes al ex primer ministro sueco Stefan Löfven como su presidente en el congreso de la formación que se está celebrando en Ámsterdam y en el que intervendrá este sábado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

MADAGASCAR GOLPE

Antananarivo – El líder del golpe de Estado perpetrado este martes en Madagascar, el coronel Michael Randrianirina, fue investido este viernes como «presidente para la refundación de la República de Madagascar» y prometió una «reconstrucción nacional».

– El coronel Michael Randrianirina, que juró este viernes el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar» tras liderar el golpe de Estado de este martes, es un militar que ha pasado de ir a la cárcel por un complot golpista a convertirse en el nuevo hombre fuerte del país insular (Perfil)

PERÚ CRISIS

Lima.- El gobierno de Perú prepara la declaración del estado de emergencia en Lima, tal y como ha anunciado el primer ministro, Ernesto Álvarez, después de que en la noche del miércoles se vivieran las manifestaciones más importantes de los últimos años contra la creciente corrupción y la inseguridad ciudadana.

– Las Fuerzas Armadas de Perú reafirmaron su «compromiso invariable con el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho» en medio de la crisis política y social que afronta el país por el rechazo de la ciudadanía a la clase política y la exigencia de medidas efectivas para luchar contra el avance de la corrupción y el crimen organizado.

– El Gobierno alemán instó este viernes a las partes en Perú a evitar una escalada después de que el Ejecutivo peruano anunciase que se preparara para declarar el estado de emergencia en Lima y de que un manifestante muriera el miércoles en una protesta por un disparo de la policía.

CHILE ELECCIONES

Santiago – La carrera presidencial en Chile inicia este viernes una etapa clave con la pegada de carteles y la difusión de la tradicional «franja» (propaganda televisiva) a un mes de unos comicios en los que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista Jose Antonio Kast lideran todas las encuestas. Por María M.Mur

CONGRESO LENGUA

Arequipa (Perú) – Concluye el décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), tras cuatro días completos de sesiones marcadas por el lenguaje claro y los desafíos de la inteligencia artificial (IA).

– La veintena de academias de la lengua española que componen la asociación ASALE respaldó el «firme liderazgo intelectual y cultural» que desarrolla su presidente y también director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, en un comunicado difundido este viernes, jornada de clausura del X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú).

– La Real Academia Española (RAE) presenta la poesía completa de César Vallejo, que se convierte en el tercer peruano en tener una edición conmemorativa de la RAE después de Mario Vargas Llosa, con ‘La ciudad y los perros’; y José María Arguedas, con ‘Los ríos profundos’.

VATICANO SANTOS

Caracas – En esta sala no hay batas blancas ni estetoscopios, pero abundan los «pacientes». Quienes se preparan para atenderlos no son médicos, sino espiritistas. Aquí todos llegan buscando sanación, y para ello los médiums invocan el espíritu del médico José Gregorio Hernández, figura de culto en el sincretismo en Venezuela y quien será santo, por decreto del Vaticano, desde este domingo.

– El arzobispo de Caracas, Raúl Biord, celebró este jueves en Roma la inminente canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un acontecimiento que definió como «una causa país» y un «momento para generar esperanza».

BRASIL REDES SOCIALES

São Paulo – Brasil acaba de abrir su primer campus para formar a ‘influencers’ con mentalidad empresarial. Es la escuela más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Tiene 14.000 metros cuadrados, unos 200 estudios y hasta una playa artificial.

