Temas del día de EFE Internacional del 19 de noviembre de 2025 (07.30 horas)

UCRANIA GUERRA

Ankara – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto reunirse hoy en Estambul con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, y con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, con el objetivo de reactivar las negociaciones estancadas con Rusia.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

– Rusia agudiza la crisis de suministro en Ucrania con un nuevo ataque combinado masivo con misiles y drones contra el sistema energético ucraniano.

– El Tribunal Supremo de Italia se pronuncia sobre la posible extradición a Alemania del exmilitar ucraniano Serhii Kuznietsov, detenido por participar presuntamente en el sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream.

(Texto)

– Ataques rusos constantes cada vez más metódicos encienden las alarmas en Kiev ante el riesgo de apagones aún más largos en invierno. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El alto el fuego en la Franja de Gaza se mantiene, aunque sin avanzar y con muertos diarios a manos de las tropas israelíes, a la espera de que Hamás localice y entregue los últimos cadáveres de rehenes e Israel, tras la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución avalando el plan de paz.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– La Comisión de Seguridad de la Knéset (Parlamento israelí) discute el proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a personas condenadas por terrorismo (entendido como aquellas personas que asesinan a israelíes por motivos de «racismo u hostilidad hacia la población» y, que en la práctica, se aplicará mayoritariamente a palestinos), tras ser aprobado el lunes pasado en primera lectura en el pleno. (Texto)

EEUU VENEZUELA

Washington – La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una sesión para analizar el combate al narcotráfico en la región, en medio del operativo militar estadounidense cerca de Venezuela, desplegado por la Casa Blanca con el pretexto de evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

(Texto)

(Se ha enviado La Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de dimitir tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela, de acuerdo con una investigación publicada este martes por el New York Times.

– En San Fernando (Trinidad y Tobago), el agricultor Marlon Mahabir no se imagina su negocio sin los migrantes venezolanos. Con la drástica reducción de permisos de trabajo impuesta por el Gobierno de Trinidad, a raíz de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela, numerosos empresarios auguran un duro golpe para la economía del país. Por Elena Varisca

(Texto) (Foto)

JEFFREY EPSTEIN

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede firmar tan pronto como este miércoles el proyecto de ley para la publicación de los archivos del caso Epstein, para que entre en vigor una vez ya ha sido aprobado por el Congreso.

(Texto)

(El proyecto de ley que obliga a publicar los documentos sobre el caso Jeffrey Epstein fue aprobado por la Cámara de Representantes por 427 votos a favor y uno solo en contra. Luego pasó al Senado, que lo aprobó sin debate ni votación).

VIOLENCIA MACHISTA

Ginebra – La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica su informe anual sobre la violencia contra las mujeres, con datos sobre la incidencia de casos a nivel mundial.

(Texto)

UE TECNOLOGÍA

Bruselas – La Comisión Europea propone un retraso en la aplicación de la ley de inteligencia artificial de la UE dentro de una revisión sobre la normativa comunitaria del sector digital, y que según voces críticas, supone una cesión a las presiones de las grandes tecnológicas y de EE.UU.

(Texto)(Foto)

ARGENTINA PROTESTAS

Buenos Aires – Trabajadores estatales, jubilados y movimientos sociales regresan este miércoles a las calles de Buenos Aires para protestar contra las políticas de ajuste y las nuevas reformas económicas que planea impulsar el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Video)

JAPÓN CHINA

Tokio/Pekín – China y Japón se enfrentan a una escalada de las tensiones bilaterales después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera que su país podría intervenir militarmente en Taiwán si la isla autogobernada es atacada por Pekín, lo que ha derivado en una cascada de reproches y medidas que han resucitado la histórica enemistad de las naciones vecinas.

(Texto) (Foto) (foto)(vídeo)

– China suspendió este miércoles las importaciones de mariscos desde Japón, mientras continúan las maniobras militares chinas en el Mar Amarillo.

INDIA BANGLADÉS

Nueva Delhi – El asesor de Seguridad Nacional del Gobierno interino de Bangladés viaja a la India para participar en un cónclave de representantes de seguridad de países índicos, en un momento en el que Daca exige a Nueva Delhi que extradite a la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina, condenada el lunes en rebeldía a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad.

(Texto)

MUSEO LOUVRE

París – La presidenta del Louvre, Laurence Des Cars, comparece ante la comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional dos días después de que el museo tuviese que cerrar una de sus galerías por el estado de sus vigas y justo un mes después del robo de joyas de la Corona francesa, cuyo paradero aún se desconoce.

(Texto)

RUSIA PLISÉTSKAYA

Moscú – Rusia rinde homenaje a la memoria de la legendaria bailarina Maya Plisétskaya, bautizada por sus contemporáneos como el ‘gran cisne’ del ballet, con conciertos y otros actos conmemorativos, con ocasión del centenario de su nacimiento.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo del 80 aniversario del inicio de los juicios de Núrenberg, que se cumple este jueves 20 de noviembre, la Agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía NÚREMBERG ANIVERSARIO.

– La Agencia EFE publicará, el miércoles 19, con motivo de la celebración de la Cumbre del G20 los días 22 y 23 de noviembre en Sudáfrica una serie previa con la guía G20 CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación interanual británica correspondiente al mes de octubre. (Texto)

08:30h.- Berlín.- EUROPA DEFENSA.- El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, el ministro sueco de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, el consejero delegado de SAAB, Micael Johansson, el presidente del Airbus, René Obermann, entre otros, participan en la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Berlín.

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Pleno del Senado debate una proposición de Vox de modificación de la Ley de Extranjería para restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo. (Texto)

09:30h.- París.- MUSEO LOUVRE.- La presidenta del Louvre, Laurence Des Cars, comparece ante la comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COLOMBIA.- Tribuna EFE – Casa de América con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de septiembre.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona de octubre

11:00h.- Roma.- UCRANIA GUERRA.- El Tribunal Supremo de Italia se pronuncia sobre la posible extradición a Alemania del exmilitar ucraniano Serhii Kuznietsov, detenido por participar presuntamente en el sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream. (Texto)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA SUECIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a su homólogo sueco Ulf Kristersson. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Bruselas.- UE TECNOLOGÍA.- La Comisión Europea propondrá este miércoles un retraso en la aplicación de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea y cambios en el consentimiento de las «cookies» de las páginas webs, según el borrador de la revisión que plantea sobre las leyes comunitarias en el sector digital. (Texto)

12:45h.- Berlín.- ALEMANIA EXTERIORES.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, participa en la conferencia económica del diario ‘Süddeutsche Zeitung’ (SZ).

15:00h.- Ginebra.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Organización Mundial de la Salud publica su informe anual sobre la violencia contra las mujeres. (Texto)

16:00h.- Madrid.- LITERATURA LATINOAMÉRICA.- Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara y Random House, presenta en rueda de prensa, junto a los directores editoriales de América Latina, los títulos que lanzarán el próximo año dentro del catálogo Mapa de las Lenguas, una selección de obras de 21 países hispanos. (Texto)

16:45h.- Berlín.- ALEMANIA REINO UNIDO.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homóloga británica, Yvette Cooper. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la entrega del premio Talisman de la Fundación Alemana Integración.

19:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Inauguración en el Museo de Lisboa-Teatro Romano de de la exposición «Esa minoría inmensa», organizada por el Festival de Teatro Clásico de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, para poner el foco en las personas anónimas que formaron la base del Imperio Romano y que quedaron al margen de los grandes relatos históricos. . (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA PAÍS VASCO.- El lehendakari Imanol Pradales concluye este miércoles su viaje de dos días a París con una reunión con Catherine Chabaud, ministra delegada para el Mar y la Pesca, y un encuentro con Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA TOGO.- El presidente de Rusia, Vladímir Puti,n recibe en el Kremlin al primer ministro de Togo, Faure Gnassingbé.

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Ataques rusos constantes cada vez más metódicos encienden las alarmas en Kiev ante el riesgo de apagones aún más largos en invierno. (Texto)

Bruselas.- UE DEFENSA.- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para la transformación de la industria de defensa comunitaria, una comunicación conjunta sobre movilidad militar y una propuesta de medidas para facilitar el transporte de equipos, mercancías y personal militares en toda la Unión.

Moscú.- RUSIA EGIPTO.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa por videoconferencia en la ceremonia de la instalación de un reactor nuclear en la planta de Dabaa.

Moscú.- RUSIA PLISÉTSKAYA.- Rusia celebra el centenario de nacimiento de la legendaria bailarina Maya Plisétskaya, que se cumple el 20 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pristina.- KOSOVO GOBIERNO.- Hoy vence el plazo hasta el cual el hasta ahora gobernante partido Vetevendosje debe formar un nuevo gobierno en Kosovo tras las elecciones del pasado 9 de febrero, de lo contrario, la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, debe convocar nuevos comicios. (Texto)

Viena.- OIEA REUNIÓN.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra esta semana su reunión de invierno

París.- FRANCIA TINTÍN.- Aguttes subasta una lámina original de ‘Tintín en el país del oro negro’, cuyo precio está estimado entre 300.000 y medio millón de euros, con motivo del 75 aniversario de la publicación de la obra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Astaná.- KAZAJISTÁN UE.- El enviado especial de la Unión Europea (UE) para las sanciones, David O’Sullivan, efectúa una visita de trabajo a Kazajistán (Texto)

Skopie.- MACEDONIA DEL NORTE JUICIO.- En un Tribunal de Skopie comienza hoy el juicio contra los supuestos responsables del incendio en la discoteca Puls en Kocani (Macedonia del Norte) en marzo pasado cuando murieron 63 personas y unas 200 resultaron heridas. Están procesadas 35 personas y tres entidades jurídicas como presuntos responsables. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA NAVIDAD.- Inauguración de la iluminación navideña en el jardín botánico de Berlín. (Vídeo)

América

14:00h.- Lima.- PERÚ JUSTICIA.- El expresidente interino de Perú Francisco Sagasti (2020-2021) está citado a declarar en una audiencia virtual ante un juez que investiga un supuesto abuso de autoridad en el retiro de 18 altos mandos policiales tras la muerte de dos jóvenes manifestantes en las protestas contra su efímero predecesor Manuel Merino, que estuvo cinco días en el cargo. (Texto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- El Buró de Análisis Económico (BEA) publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de agosto, que no se publicaron el pasado 7 de octubre debido al cierre del Gobierno Federal.

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA LITERATURA.- El escritor colombiano Ricardo Silva Romero habla en una entrevista con EFE sobre ‘Mural’ (Penguin Random House), su más reciente libro que está basado en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU LIBROS.- El autor argentino Gastón Virkel escenifica el escritor miamense, un migrante con múltiples identidades y que invariablemente termina relacionando la ciudad con el «realismo noir» (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Bogotá.- HAY FESTIVAL.- Presentación del programa de los Hay Festival de Colombia en 2026. Residencia del embajador del Reino Unido. (Texto)

15:30h.- Washington.- BANCO MUNDIAL SANIDAD.- El Banco Mundial publicará el primero de una serie de nuevos informes anuales que analizan el gasto público en salud y que revela una brecha cada vez mayor en la financiación sanitaria de los países en desarrollo.

15:30h.- Washington.- EEUU VENEZUELA.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una sesión para analizar el combate al narcotráfico en la región, en medio del operativo militar estadounidense cerca de Venezuela.

16:00h.- Nueva York.- OLIMPISMO ONU.- El COI presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la resolución sobre la tregua olímpica para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina (10.00 en NY. 16.00 CET). Naciones Unidas

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO JUSTICIA.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está preso acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa, podría obtener el beneficio de libertad anticipada (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Washington.- EEUU MÉXICO.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunciará en una rueda de prensa «importantes acciones» contra una organización criminal de México

18:00h.- Miami.- EEUU MISS UNIVERSO.- Miss Universo cuenta este año con cuatro concursantes que residen o nacieron en Estados Unidos: las representantes de Cuba y Nicaragua, elegidas en el exilio; otra seleccionada a través de un concurso de televisión, y la propia Miss USA. (Texto) (Foto)

18:00h.- Washington.- EEUU ARABIA SAUDÍ.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en el Foro de Negocios EE.UU.-Arabia Saudí, que coincide con la visita del líder saudí de factor, Mohammed Bin Salman, a Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Quito.- ECUADOR PETRÓLEO.- Lanzamiento oficial de la Ronda Petrolera Intracampos III en Ecuador. Club La Unión. Av. 12 de octubre y Abraham Lincoln.

18:30h.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Nueva audiencia sobre el caso del capo mexicano del narcotráfico «El Viceroy», quien, después de haberse pospuesto vistas anteriores, negocia un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para pactar una pena de cárcel y evitar así el juicio. (Texto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 28 y 29 de octubre.

22:00h.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- El fabricante de chips estadounidense Nvidia publica sus resultados del tercer trimestre de su ejercicio tras aumentar su beneficio neto un 59 %, hasta los 26.422 millones de dólares, en los tres meses anteriores. (Texto)

Washington.- JEFFREY EPSTEIN.- Washington.- Se espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reciba en su mesa el proyecto de ley para la publicación de los archivos del caso Epstein, norma que debe firmar para su entrada en vigor después de que el Congreso aprobara la legislación el martes. (Texto)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- El esqueleto más completo de un dinosaurio triceratops joven se subasta en la casa Phillip’s, en Nueva York, a partir de 2,5 millones de dólares, el último ejemplo de una creciente tendencia a la venta de hallazgos paleontológicos ante la demanda de coleccionistas privados.

Miami.- EEUU CUBA.- Líderes del exilio cubano en Miami anuncian la formación de ‘Defensa CD’ una organización independiente que se encargará de documentar, monitorear y denunciar la represión en Cuba y brindar protección a las víctimas. (Texto)

Santiago.- LATINOAMÉRICA COMERCIO.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica sus proyecciones de comercio exterior para este año en la región y analiza los efectos de la política arancelaria de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ottawa.- CANADÁ SUECIA.- El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia visitan Canadá del 18 al 20 de noviembre en un momento en el que Canadá mira más que nunca a Europa y considera la compra de aviones de combate Saab en vez de los F-35 de Estados Unidos (Texto)

Nueva York.- GENE HACKMAN.- La casa de subastas Bonhams oferta la colección privada del actor Gene Hackman, fallecido este 2025, entre la cual se encuentran 13 obras artísticas, algunas valoradas en cientos de miles de dólares, mientras que también se puja por tres Globos de Oro y otros elementos de su patrimonio en subastas en línea.

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este miércoles su cifra de intercambio comercial correspondiente a octubre de 2025, después de que en septiembre pasado registrase un superávit de 921 millones de dólares. (Texto)

Lima.- PERÚ MÉXICO.- El pleno del Congreso de Perú vota la propuesta para inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la ex primera ministra Betssy Chávez, que actualmente se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima (Texto)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Fernando (Trinidad y Tobago) – TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA – Marlon Mahabir, un agricultor del centro de Trinidad, no se imagina su negocio sin los migrantes venezolanos. Con la drástica reducción de permisos de trabajo impuesta por el Gobierno, numerosos empresarios auguran un duro golpe para la economía del país. Por Elena Varisca (Foto)

Oriente Medio

Beirut.- LÍBANO CRISIS.- El Líbano organiza el foro de inversión ‘Beirut One’, con el que pretende reavivar la escena económica tras los golpes sufridos en los últimos años, incluida una de las peores crisis de la historia reciente y una guerra con Israel.

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Se discute en la Comisión de Seguridad de la Knéset (Parlamento israelí) el proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a personas condenadas por terrorismo, tras ser aprobado el lunes pasado en primera lectura en el pleno. (Texto)

Asia

Chongqing.- CHINA NAVARRA.- La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, asiste a la inauguración del Centro Integral de Servicios de Internacionalización de Chongqing, abre la feria de Empresas Europeas de Fabricación Avanzada, viaja en tren a la ciudad de Chengdu y asiste a la cena oficial de bienvenida.

Mar Amarillo.- CHINA JAPÓN.- China continúa maniobras militares con fuego real en el mar Amarillo, en un contexto de agravamiento de las tensiones con Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, asegurase que el país nipón podría intervenir en caso de conflicto en torno a Taiwán.

Nueva Delhi.- INDIA PERÚ.- Entre la memoria de los Andes y la espiritualidad de la India, el diseñador peruano Adrián ILave Inka presentó en Nueva Delhi su propuesta de «arqueomoda», un concepto que, dijo a EFE, busca despertar conciencia sobre la geografía y la historia originaria de los pueblos a través de la moda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA BANGLADÉS.- El asesor de Seguridad Nacional del Gobierno interino de Bangladés viaja a la India para participar en un cónclave de representantes de seguridad de países índicos, mientras Daca exige a Nueva Delhi que extradite a la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina, condenada a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad.

Nueva Delhi.- INDIA AFGANISTÁN.- El ministro de Industria y Comercio de facto de Afganistán, Nooruddin Azizi, viaja a la India, la segunda visita de un alto cargo talibán al país en los últimos dos meses, que se produce en un momento en el que Kabul busca reducir su dependencia comercial de Pakistán.

