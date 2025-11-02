Temas del día de EFE Internacional del 2 de noviembre de 2025 (13:00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Pese al alto el fuego Israel ataca de forma esporádica a palestinos cerca de la ‘Línea amarilla’ en la Franja de Gaza, mientras el lunes se espera que los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes se reúnan en Estambul para abordar cómo avanzar hacia la segunda fase.

R.UNIDO VIOLENCIA

Londres – Dos personas se encuentran en estado crítico después de que diez fueran apuñaladas este sábado por la noche en un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra, con dos británicos detenidos en un suceso que la Policía descarta que sea terrorismo.

UCRANIA GUERRA

Berlín.- Ucrania se esfuerza por contener el avance ruso sobre Pokrovsk, ahora el punto más complicado del frente para el ejército defensor, mientras ambos bandos siguen lanzando ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas y Rusia causa seis muertos en uno con drones y misiles.

EEUU LATINOAMÉRICA

Washington – El importante incremento del despliegue militar en el Caribe y los repetidos ataques sobre supuestas lanchas vinculadas con el narcotráfico por parte del Gobierno de Donald Trump han incrementado la incertidumbre sobre los verdaderos planes a largo plazo de la Administración estadounidense con Venezuela en concreto y con América Latina en conjunto.

VENEZUELA EEUU

Cumaná (Venezuela) .- La tensión entre Caracas y Puerto España por los ejercicios militares autorizados por Trinidad y Tobago en medio del despliegue naval y aéreo de EE.UU. en el Caribe ha trastocado la normalidad en las poblaciones costeras venezolanas del estado Sucre, donde además de un fuerte refuerzo de la seguridad se han visto impedidas actividades como el comercio y la tradicional circulación de embarcaciones entre ambos países.

ASEAN DEFENSA

Kuala Lumpur.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados mantienen en Malasia un encuentro de Defensa en el que participan, entre otros, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, y el ministro chino, Dong Jun.

OPEP REUNIÓN

Viena – Ocho países clave de la alianza OPEP+ celebran hoy una teleconferencia para establecer el nivel de su oferta conjunta de petróleo en diciembre, con los mercados a la espera de que den su luz verde a un nuevo aumento, el noveno mensual desde el pasado abril.

EEUU ELECCIONES

Nueva York.- Los votantes neoyorquinos más jóvenes ven a Zohran Mamdani como un «rayo de esperanza» y se ven «reflejados» en el candidato progresista de 34 años, quien, de ganar las elecciones del 4 de noviembre, se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – En Belém, donde se celebrará en los próximos días la cumbre climática de la ONU (COP30), la gestión de la basura ha derivado en un enorme lío judicial, y el destino de las más de mil toneladas de residuos que se producen a diario es incierto. Por Carlos Meneses.

MÉXICO INCENDIO

Hermosillo (México) – Autoridades de Sonora, en el norte de México, indagan sobre las causas del incendio en una tienda Waldo’s el sábado que dejó un saldo preliminar de 23 muertos y decenas de heridos, mientras los afectados esperan ayuda de los Gobiernos estatal y federal.

