Temas del día de EFE Internacional del 27 de febrero de 2025 (13.00 horas)

14 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén- El grupo islamista Hamás está dispuesto a iniciar conversaciones con Israel para definir una segunda etapa del alto el fuego, pero el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército está preparado para volver a la guerra en Gaza.

(Texto)

– El ministro israelí también ha dicho que permitirá a los palestinos que quieran abandonar Gaza voluntariamente hacerlo a través del puerto de Ashdod y del aeropuerto de Ramon, ambos en territorio israelí.

(Texto)

– Hamás entregó los cuerpos de los rehenes Itzik Elgarat, Ohad Yahalomi, Shlomo Mansur y Tsahi Idan, al tiempo que la organización islamista Hamás confirmó la liberación de un total de 642 prisioneros palestinos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado una información con una pequeña biografía y datos de cada uno de ellos)

– La entrega por parte de Hamás a Israel de los primeros cadáveres de rehenes del acuerdo de alto el fuego permite a sus familiares darles un último adiós y cumplir con los preceptos del judaísmo, cuyo libro sagrado estipula que los cuerpos deben «volver a la tierra donde nacieron» al ser «un objeto sagrado». Por Núria Garrido

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prepara su visita a Washington de este viernes e insiste en recibir garantías de seguridad de Estados Unidos frente a Rusia para firmar el acuerdo con Estados Unidos que permitirá a este país beneficiarse de los recursos naturales ucranianos.

(Texto) (Audio)

– Representantes de Rusia y Estados Unidos se reúnen en Estambul para intentan avanzar en sus relaciones diplomáticas bilaterales en el contexto de su acercamiento para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Kremlin rechazó hoy posibles cesiones territoriales a Ucrania tras las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, de que Rusia tendrá que hacer concesiones, y aseguró que Moscú no espera que el proceso de paz vaya a ser «fácil y rápido».

(Texto)

– Se ha enviado información de que Corea del Norte ha enviado a más de 1.000 soldados adicionales del país a Rusia en lo que va de este 2025 para que sean desplegados en la guerra de Ucrania.

(Texto)

GENE HACKMAN

Los Ángeles (EEUU) – El actor Gene Hackman, de 95 años de edad, y de su mujer, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, fueron encontrados muertos esta madrugada en su casa en Santa Fe (Nuevo México) sin signos de violencia, por lo que continúa la investigación en un suceso rodeado por ahora de incógnitas..

(Texto) (Foto)

– Se ha enviado un perfil de Gene Hackman, que recibió dos Oscar y otros muchos premios en su carrera: el chico duro de Hollywood que marcó toda una generación.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com: 22515211)

– Los diez títulos imprescindibles de Gene Hackman en sus 45 años de carrera, desde «French Connection», hasta «Unforgiven», pasando por «Mississippi Burning» y la saga de Supermán. Por Alicía García de Francisco

(Texto)

– Se enviarán reacciones a su fallecimiento.

EEUU REINO UNIDO

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al primer ministro británico, Keir Starmer, en un encuentro que estará marcado por las crecientes fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos tras el acercamiento de Washington a Moscú y sus fuertes críticas a Kiev.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AUSTRIA GOBIERNO

Viena – Tras cinco meses de contactos y dos negociaciones fracasadas, el partido conservador, el socialdemócrata y el liberal Neos han anunciado este jueves un acuerdo de Gobierno en Austria, con fuertes medidas de ahorro económico y un endurecimiento de las políticas de asilo entre sus prioridades.

(Texto)

EEUU ARANCELES

Washington/Ciudad México/Bruselas.- Las continuas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a sus principales socios comerciales, aumentan las amenazas de una guerra comercial global, pese a que los afectados insisten en negociar hasta el último minuto.

(Texto)

– La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anuncia los próximos pasos que emprenderá su Gobierno después de que Donald Trump aplazara por segunda vez un mes, al 2 de abril, la entrada en vigor de los aranceles a México.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se ha enviado información de que la UE insiste en que reaccionará firmemente a aranceles de EEUU pero defiende el diálogo.

AFGANISTÁN TALIBANES

Kabul – El mulá Malang, consejero del líder supremo de los talibanes, Mawalwi Hibatullah Akhundzada, ofrece la visión de su grupo sobre el histórico Acuerdo de Doha, el pacto entre Estados Unidos y los talibanes, que cumple cinco años y que abrió el camino a los fundamentalistas para recuperar el poder, en una entrevista escrita con EFE . Por Indira Guerrero

(Texto)(Foto) (Vídeo)

– Se enviará desde Kabul una información sobre el retroceso dramático de los derechos de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, así como del incremento de la inseguridad y de la pobreza alarmante desde la llegada de los talibanes.

– Además se mandará un análisis enfocado en las postura de Estados Unidos y una cronología de los principales hitos anteriores y posteriores al Acuerdo de Doha.

CATALUÑA JUSTICIA

Estrasburgo (Francia) – El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró este jueves inadmisible los recursos presentados por dos miembros de la Mesa del Parlamento catalán contra el procedimiento penal que fue abierto en España en su contra por desobedecer en 2019 al Tribunal Constitucional.

(Texto)

FRANCIA PEDERASTIA

Vannes (Francia) – El excirujano Joël Le Scouarnec declara en la cuarta jornada del juicio en su contra por pederastia, con 299 víctimas conocidas, a las que asaltó durante décadas aprovechando su actividad profesional.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

G20 FINANZAS

Ciudad del Cabo – La presidencia sudafricana del G20 divulga las conclusiones de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del grupo, que se clausura tras analizar asuntos como la arquitectura financiera internacional o la cooperación fiscal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RAMADÁN 2025

El Cairo – El mundo islámico se prepara para el Ramadán en un momento de conflictos e incertidumbre en muchos países musulmanes, especialmente entre las naciones árabes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Fráncfort.- BCE ACTAS.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de su reunión de política monetaria de finales de enero.

13:40h.- Lisboa.- PORTUGAL FRANCIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio de Bélem. (Texto) (Vídeo)

14:30h.- Lisboa.- PORTUGAL FRANCIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Lisboa.- ONU OCÉANOS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, participa en una ceremonia de firma para dar el relevo de Portugal a Francia en la organización de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC), cuya última edición se celebró en 2022 en Lisboa y que este año acogerá la ciudad gala de Niza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma PAPA SALUD.- El papa Francisco cumple este jueves su segunda semana en el hospital Genelli de Roma tras experimentar una «nueva y leve mejoría» en las últimas 24 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- RUSIA EEUU.- Representantes de Rusia y Estados Unidos se reúnen en Estambul para intentan avanzar en sus relaciones diplomáticas bilaterales. (Texto)

Ginebra.- SUDAN D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, presenta al Consejo de Derechos Humanos un informe de su oficina sobre la situación en Sudán. (Texto)

Londres.- R.UNIDO INMIGRACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) británica publica las cifras trimestrales de inmigración hasta final de 2024.

Roma.- CONFERENCIA BIODIVERSIDAD.- Roma acoge durante del 25 al 27 de febrero la 16 reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), en la que se reanudarán las negociaciones iniciadas en la cumbre celebrada en octubre pasado en Cali (Colombia).

Estrasburgo (Francia) – TEDH CATALUÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de 37 diputados independentistas del Parlament de Cataluña contra los dictámenes del Tribunal Constitucional que anulaba decisiones de la cámara autonómica para lanzar el proceso de la independencia.

R.UNIDO LABORISTAS.- Se cumplen 125 años de la fundación del Partido Laborista británico, actualmente en el Gobierno.

Madrid.- HAITÍ EEUU.- Haiti «es una olla a presión a punto de volver a estallar» y las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos sobre recortes en ayudas al desarrollo y expulsión de emigrantes pueden ser la gota que colme el baso, según el coordinador de Mary’s Meals en Haití, Rob J. Padberg.

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en enero. (Texto)

14:00h.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, rinde cuentas en el Congreso sobre su gestión con motivo del Día Nacional, (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en enero. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica su primera revisión del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre y del año 2024. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU LATINOS.- La autora Marie Arana presenta su libro «LatinoLand: A Portrait of America’s Largest and Least Understood Minority» en la Sociedad de las Américas. Es un retrato sobre la historia de esta comunidad en Estados Unidos. Sociedad de las Américas. 680 Park Avenue, Manhattan (Texto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU MUSEOS.- Presentación para la prensa de la exposición «Recasting the Past» (El arte del bronce en China entre 1100 y 1900). (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de México.- PEMEX RESULTADOS.- Pemex presenta sus resultados de 2024 tras acumular una pérdida de casi 22.000 millones de dólares (Texto)

16:30h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- Encuentro on the record del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes con periodistas hispanos.

21:00h.- Ciudad de México.- BIMBO RESULTADOS.- La panificadora mexicana Bimbo reporta sus resultados de 2024 (Texto)

23:00h.- Sao Paulo.- EMBRAER RESULTADOS.- La aeronáutica brasileña Embraer publica sus resultados anuales del 2024.

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, comienza este jueves una visita a Argentina previo a su viaje a Uruguay para asistir el sábado a la toma de posesión del nuevo presidente, Yamandú Orsi (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, brinda este jueves una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires titulada ‘Trabajo decente y reformas laborales en España’ (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ÓPERA.- Opera Hispánica presenta en Nueva York la ópera «Klara», del compositor y director Pedro Halffter, que reflexiona sobre la inteligencia artificial y el sentido de la humanidad. National Sawdust, Brooklyn.

Washington.- EEUU ESPACIO.- Entrevista con representantes de la NASA con motivo del lanzamiento de las misiones de la NASA SPHEREx y PUNCH, programado para el 28 de febrero.

La Paz.- BOLIVIA GASTRONOMÍA.- Dos chefs aimaras toman el mando del mejor restaurante de Bolivia y con un menú nuevo experimentan con ingredientes de la amazonía y la zona andina para crear cocina de alto nivel en la ciudad de La Paz. (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU REINO UNIDO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al primer ministro británico, Keir Starmer, en un encuentro que estará marcado por las crecientes fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos tras el acercamiento de Washington a Moscú y sus fuertes críticas a Kiev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- Se cumplen tres meses del final de la guerra entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel, que comenzó en octubre de 2023 al calor del conflicto de Gaza y culminó con una cruenta ofensiva aérea israelí de más de dos meses contra el Líbano.

Tulkarem.- ISRAEL PALESTINA.- Vista al campo de refugiados de Tulkarem (Texto) (Foto) (Vídeo)

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.- SÁHARA OCCIDENTAL.- Los refugiados saharauis conmemoran la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), estado miembro de la Unión Africana pero no reconocido por la ONU.

África

13:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África) aborda en su rueda de prensa telemática semanal las urgencias sanitarias del continente, como las epidemia de mpox, el brote de ébola en Uganda y el brote del virus de Marburgo en Tanzania. (Texto)

Ciudad del Cabo.- G20 FINANZAS.- Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 clausuran en Ciudad del Cabo su primera reunión bajo la presidencia sudafricana del grupo de países desarrollados y emergentes, centrada, entre otras cuestiones, la crisis de la deuda que asfixia a muchos países del sur global. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

16:30h.- Nueva Delhi.- MANU CHAO.- El músico francoespañol Manu Chao arranca su gira por la India con un concierto en Nueva Delhi, al que seguirán otras actuaciones en las ciudades de Calcuta, Bangalore, Hyderabad y Bombay en las próximas semanas (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inicia una visita oficial de dos días a la India a la cabeza de una delegación de los comisarios europeos, durante la que prevé reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi (Texto)(Foto)(Vídeo)

