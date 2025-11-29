Temas del día de EFE Internacional del 29 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

10 minutos

UCRANIA GUERRA

Berlín.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este sábado de que el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, lidera la delegación ucraniana que se dirige actualmente a EE.UU. para abordar cómo llegar a la paz con Rusia.

– La dimisión de Andrí Yermak, la mano derecha del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras semanas de crecientes críticas por parte de la oposición y de grupos de la sociedad civil, se ve como una oportunidad para reforzar la posición del país en medio de la investigación en curso por corrupción y las negociaciones en torno al plan de paz promovido por EEUU.

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – La tensión entre Venezuela y Estados Unidos no amaina pese a las informaciones no confirmadas oficialmente sobre una llamada entre los dos presidentes, Nicolás Maduro y Donald Trump respectivamente, mientras la crisis de las aerolíneas deja a Caracas cada vez más aislada con la acumulación de cancelaciones de vuelos internacionales.

– Las comunas en Venezuela han respondido al llamado del presidente Nicolás Maduro de prepararse para una posible confrontación armada con EE.UU. Por Saraí Coscojuela

PAPA TURQUÍA

Estambul – El papa León XIV entró este sábado por primera vez en su pontificado en una mezquita, al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo para orar, como sí hicieron sus predecesores, durante el tercer día de visita a Turquía.

– Además se enviará un tema sobre la comunidad maronita y el resto de confesiones religiosa en Líbano.

AIRBUS AVIACIÓN

París/Redacción internacional.- El tráfico aéreo sufrió un impacto limitado este sábado por la alerta lanzada por el fabricante aeronáutico Airbus sobre los aviones de su familia A320, la más vendida del mundo, cuyos sistemas de vuelo podían verse afectados por una exposición a las radiaciones solares.

– El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que está viajando el papa León XIV en su primer visita internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente, que está llegando hasta Estambul con un técnico para su sustitución, tras el avisó del fabricante aeronáutico europeo de un fallo informático.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel continúa realizando ataques esporádicos, pese al alto el fuego, en la Franja de Gaza, al tiempo que realiza incursiones militares en Cisjordania ocupada, la última de ellas en una aldea palestina cerca de la ciudad de Belen, donde al menos diez personas resultaron heridas este sábado en un ataque de colonos, entre ellas una mujer que recibió un disparo en la pierna.

– Rodeado de escombros a los pies de un edificio bombardeado por Israel, un tanque israelí abandonado en el barrio de Tel al Hawa, en la norteña ciudad de Gaza, sirve desde hace semanas de estación de carga para teléfonos móviles, al que acuden numerosos palestinos aún sin acceso a la electricidad.

GUINEA-BISÁU GOLPE

Bisáu – Mientras los ciudadanos de Guinea-Bisáu aguardan el desarrollo tras el golpe de Estado de los militares, que han formado un Gobierno de transición y han forzado la huida al vecino Senegal del depuesto presidente, Umaro Sissoco Embaló, la Unión Africana (UA) han suspendido «de forma inmediata» al país de todas las actividades y órganos de la organización.

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las autoridades hongkonesas investigan la causa del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se extendió rápidamente por siete edificios y que ya deja más de 120 fallecidos y al menos dos centenares de desaparecidos, en uno de los peores desastres en la excolonia británica en las últimas décadas.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/ Yakarta/Colombo – Al menos 123 personas han muerto por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan Sri Lanka, que han afectado a casi 400.000 personas, mientras que en Tailandia e Indonesia continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos por un temporal que deja en total más de doscientos fallecidos.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Honduras se dispone a celebrar sus elecciones generales este domingo, con la presión añadida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico, a través de un mensaje en su red social en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional.

ALEMANIA ULTRADERECHA

Berlín – Las juventudes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) inician un congreso de dos días para fundar una nueva organización tras la disolución de la anterior por haber sido clasificada como extremista por los servicios de seguridad interiores del país centroeuropeo.

– Se ha enviado información de que cientos de personas empiezan a desfilar en Alemania contra la organización juvenil de AfD-

R.UNIDO PARTIDOS

Londres – Your Party, como se denomina provisionalmente el nuevo partido de izquierdas impulsado por el exlíder laborista Jeremy Corbyn, celebra su congreso fundacional en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde los delegados debatirán sobre sus objetivos entre crecientes divisiones internas.

MÉXICO LITERATURA

Guadalajara (México) – La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y con la presencia de destacados autores como Amin Maalouf, Martín Caparrós, Guillermo Arriaga y Cristina Rivera Garza, entre otros.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Giessen (Alemania).- ALEMANIA ULTRADERECHA.- Numerosas manifestaciones han sido convocadas para protestar contra la fundación de las nuevas juventudes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), tras la disolución de la organización anterior, que estaba clasificada como extremista por los servicios de seguridad alemanes. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- Concentración de apoyo a Palestina con los lemas: Acabar con la ocupación. Parar las armas a Israel. Acabar con el Apartheid. Hyde Park Corner (Texto) (Foto)

15:30h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV celebra junto con los líderes ortodoxos una liturgia en la Iglesia de San Jorge en Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:50h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, una declración conjunta sobre la unidad en el Palacio patriarcal de Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV celebra misa para la comunidad católica de Turquía en el pabellón ‘Volkswagen Arena’ de Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA TEATRO.- El Teatro de Roma acoge la Asamblea General de la Union des Théâtres de l’Europe (UTE), en la que se debatirán estrategias para la promoción de la cultura y el diálogo artístico europeo. (Texto)

Londres.- R.UNIDO PARTIDOS.- Your Party, como se denomina provisionalmente el nuevo partido de izquierdas impulsado por el exlíder laborista Jeremy Corbyn, celebra su congreso fundacional en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde los delegados debatirán sobre sus objetivos entre crecientes divisiones internas. (Texto)

Bruselas.- BÉLGICA NAVIDAD- Bélgica da oficialmente la bienvenida a la Navidad con la inauguración de los mercadillos navideños en el centro de su capital, que ornamentan la ciudad e invitan a visitantes de todo el mundo a cantar villancicos, degustar sus mejores dulces o beber vino caliente.(texto) (foto)(vídeo)

La Valetta.- INTERNACIONAL SOCIALISTA.- El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, interviene en la reunión del Presídium de la Internacional Socialista. (Texto)

América

Medellín.- J BALVIN.- El cantante colombiano J Balvin presenta su show ‘Made in Medellín, ciudad primavera’. Estadio Atanasio Girardot (Texto) (Foto)

Guadalajara.- MÉXICO LITERATURA.- La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y que se prolongará hasta el 7 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Honduras se dispone a celebrar sus elecciones generales este domingo, con más de seis millones de ciudadanos aptos para votar. El oficialismo (Libre) busca un segundo mandato consecutivo, mientras los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, compiten por retornar al poder en un clima de tensión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O. Medio

Beirut.- PAPA LÍBANO.- El Líbano, donde el papa León XIV iniciará una visita de tres días mañana, domingo, es el país con más porcentaje de cristianos de todo Oriente Medio y, de hecho, hasta tan solo el siglo pasado una estrecha mayoría de la población libanesa profesaba esa religión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

13:00h.- Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Manifestación a favor de las libertades y de las luchas sociales que, según organizaciones de la sociedad civil, están siendo reprimidas por el presidente tunecino, Kais Said. Plaza Pasteur (Texto)

