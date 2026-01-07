Temas del día de EFE Internacional del 7 de enero de 2026 (19.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – EE.UU. requisó este miércoles dos nuevos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa, controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo «indefinido» y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, avisó este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

(Texto) (Foto) (Audio)

– La Casa Blanca aseguró que mantiene «la máxima influencia» sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte de un aparente acuerdo alcanzado con Caracas.

(Texto) (Foto)

– Se ha enviado un análisis titulado «Las petroleras de EE.UU. no entrarán pronto en Venezuela, pese al deseo de Trump.

– Se han enviado también unas claves sobre la crítica economía de Venezuela en los casi trece años de Presidencia de Nicolás Maduro.

(Texto)

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Video)

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que es necesario fortalecer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral y advirtió de que, frente a los conflictos internacionales actuales, no puede imponerse “la ley de la fuerza”.

(Texto) (Foto)

GROENLANDIA EEUU

Copenhague/Washington – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia, territorio autónomo que depende de Copenhague y que Washington sigue afirmando que quiere anexionarse.

(Texto) (Audio) (Infografía)

– La Casa Blanca aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano.

(Texto)

– La OTAN recordó que su seguridad «se basa en la defensa colectiva» y que la seguridad de un aliado «es inseparable de la de todos», después de que EE.UU. afirmara que estudia el uso de la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia.

(Texto)

Documentación: Groenlandia en datos: un territorio cada vez más atractivo, con importantes recursos naturales y clave en las nuevas rutas comerciales.

(Texto)

(Se han enviado otras dos piezas de documentación sobre Groenlandia: «Groenlandia, una histórica ambición de EEUU, reavivada por Trump», una segunda «Territorios en venta: cómo Estados Unidos compró parte del mundo»)

EUROPA NIEVE

París/Londres – Media Europa está este miércoles colapsada por la nieve, con cientos de vuelos suspendidos, miles de pasajeros varados, atascos kilométricos por tierra e incluso en París y sus alrededores con un nivel de alerta que incluye límites de velocidad y la suspensión del transporte escolar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRAN PROTESTAS

Teherán – Las modestas ayudas económicas anunciadas por el Gobierno iraní y las amenazas de las autoridades no han logrado detener unas protestas que se han intensificado en los últimos días y que suman ya 36 muertos.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

París/Leópolis (Ucrania) – Las delegaciones de Ucrania y de EE. UU. vuelven a reunirse este miércoles en París por segundo día consecutivo para seguir avanzando en la negociación de un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, que afirmó que ya hay «resultados concretos».

(Texto)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planteó que tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, EE. UU. podría capturar al líder checheno, Ramzán Kadírov, para incrementar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin.

(Texto)

EEUU COLOMBIA

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

(Texto) (Audio)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Indonesia mantendrá hasta el viernes el operativo que trata de encontrar al niño español que continúa desaparecido desde el naufragio de un barco turístico ocurrido el 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia, según acordaron este miércoles los equipos implicados en la misión. Por Noel Caballero

(Texto) (foto) (vídeo) (Informe a cámara)

ISRAEL PALESTINA

Ginebra – La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emite un informe sobre la situación en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se ha vivido una ola de violencia paralela a la guerra en Gaza.

(Texto)

– Se está haciendo seguimiento de la situación en Gaza, donde Hamás busca los restos del último rehén en un barrio de la ciudad, y en el Líbano, donde Israel continúa lanzando ataques, así como de la construcción del plan E1 con más de 3.400 viviendas en Cisjordania.

(Texto)

UE AGRICULTURA

Bruselas – Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que la Comisión Europea haya propuesto aumentar los recursos agrícolas, lo que muchas organizaciones ven como la forma de compensarlas por el acuerdo con Mercosur.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este miércoles que confía en que la Unión Europea logre esta semana la mayoría necesaria para dar luz verde a la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur.

(Texto) (Vídeo)

PAPA IGLESIA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha congregado desde este miércoles en el Vaticano a cardenales de todo el mundo en una cumbre con la que pretende recabar sus pareceres sobre temas clave para el futuro de la iglesia, a menudo envuelta en divisiones.

(Texto) (Foto) (Audio)

BRIGITTE BARDOT

París – El féretro de Brigitte Bardot, ícono mundial cinematográfico, reposa desde este miércoles junto a sus padres y abuelos en el cementerio marino de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo, diez días después de morir a los 91 años debido a un cáncer.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ROB REINER

Los Ángeles (EEUU) – Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

