Temas del Día de EFE Internacional del Domingo, 17 de mayo de 2026 (09:00 horas)

9 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – La próxima semana se cumplirá un mes desde la última prórroga declarada por Donald Trump en la guerra de Irán, un frágil alto el fuego durante el que se mantiene bajo un doble bloqueo el estratégico estrecho de Ormuz y siguen los llamamientos a que EEUU e Irán vuelvan a la mesa de negociación.

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HANTAVIRUS CRUCERO

Bruselas/La Haya – Está previsto que mañana lunes llegue al puerto de Róterdam en Países Bajos con 27 miembros de la tripulación a bordo el buque MV Hondius, protagonista de un brote de hantavirus que ha dejado por ahora diez casos confirmados y tres muertos, y decenas de personas en cuarentena en varios países.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, proclama los resultados de los comicios presidenciales, que abrirán una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

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EEUU GOBIERNO

Washington – La Casa Blanca convoca un festival de oración de nueve horas para subrayar los orígenes cristianos de Estados Unidos con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Scarlett Johansson y Adam Driver ofrecen una rueda de prensa para hablar de ‘Paper Tiger’, un filme de James Grey que compite en Cannes en una jornada en la que también comparecen ante la prensa los equipos de ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, y de ‘Sheep in the Box’, de Hirokazu Kore-eda.

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– La actriz australiana Cate Blanchett protagoniza un encuentro con el público en el Festival de Cannes.

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– La realizadora iraní Pegah Ahangarani presenta, fuera de competición, su documental ‘Rehearsals for a Revolution’.

NINTENDO VIDEOJUEGOS

Kioto (Japón) – Décadas antes de que ‘Super Mario’ existiera, incluso antes de que cualquier videojuego saliera a la luz, la compañía japonesa Nintendo producía naipes en una fábrica que ahora se ha transformado en museo oficial, con un recorrido por su historia donde todo se juega a lo grande. Por Pilar Bernal (Crónica)

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ADEMÁS

GUATEMALA JUSTICIA -Ciudad de Guatemala- El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, asume el cargo tras ser elegido, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien ocupó durante ocho años el puesto marcado por acusaciones de corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Decenas de guatemaltecos se concentraron anoche frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para festejar con música y pirotecnia el fin de la gestión de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta.

MÉXICO LGBT – Ciudad de México – México sigue sin contar con un sistema oficial para registrar crímenes de odio contra personas de la diversidad de género, según advirtieron organizaciones civiles con motivo del Día Internacional contra la LGBTfobia, mientras han documentado al menos 24 asesinatos en los primeros meses de 2026, 17 de ellos contra mujeres trans. (Texto) (Foto)

CABO VERDE ELECCIONES | Nairobi – Elecciones legislativas en Cabo Verde, país considerado como un bastión de la democracia en África occidental por su estabilidad y alternancia política. (Texto)

FÚTBOL COREA CONFLICTO | Seúl – El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC llega a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC contra la escuadra surcoreana Suwon FC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:15GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- En busca de su segunda Palma de Oro, el realizador japonés Hirokazu Kore-Eda habla en una rueda de prensa en Cannes sobre ‘Sheep in the box’. (Texto) (Foto)

09:30GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Rodrigo Sorogoyen y el reparto de ‘El ser querido’, protagonizada por Javier Bardem, explican en una rueda de prensa en Cannes los detalles de esta cinta con la que el realizador español compite por primera vez por la Palma de Oro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Tallin.- UE EXTERIORES.- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, interviene en un panel de la Conferencia Lennart Meri en Tallin. (Texto)

09:30GMT.- Estrasburgo.- ORDEN MÉRITO.- El Parlamento Europeo entrega por primera vez la Orden Europea del Mérito a una veintena de personas que han contribuido de manera excepcional al proyecto comunitario, entre ellos Angela Merkel, Lech Walesa o Javier Solana.

10:00GMT.- Bruselas.- PARTIDOS SALF.- El Parlamento Europeo vota la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez, por supuesta financiación ilegal de su partido.

12:00h.- Roma.- PAPA ÁNGELUS.- El papa León XIV preside el rezo del Regina Caeli desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano (Texto) (Foto)

10:45GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Scarlett Johnasson y Adam Driver presentan junto al realizador James Gray ‘Paper Tiger’, en una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

12:30GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La actriz australiana Cate Blanchett protagoniza un encuentro con el público en el Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

14:00GMT.- Estrasburgo.- IRÁN GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel de la UE en las crisis en Oriente Medio

15:00GMT.- Estrasburgo.- UE CUBA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre la crisis política y situación humanitaria en Cuba

16:50GMT.- Gotemburgo.- SUECIA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne en Gotemburgo con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para discutir sobre innovación y comercio. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen participará en la rueda de prensa posterior. (Texto) (Foto)

Wurzburgo.- ALEMANIA RELIGIÓN.- Última jornada del 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo.

América

13:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA LGBTI.- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, junto a organizaciones del país suramericano, convocan a una gran rodada en bicicleta en Caracas por el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA DISCAPACIDAD.- Un nuevo café acaba de abrir en La Habana atendido exclusivamente por personas con síndrome de Down y del espectro autista, una iniciativa para tratar de fomentar la inclusión social y económica en plena crisis de la isla. (Texto) (Video) (Foto)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA ACCIDENTES.- Sobrevivientes y familiares de fallecidos en el desplome de la discoteca Jet Set realizan una marcha para exigir una recalificación jurídica del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas en el colapso del techo de la discoteca el 8 de abril de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

CABO VERDE ELECCIONES.- Nairobi.- Elecciones legislativas en Cabo Verde, país considerado como un bastión de la democracia en África occidental por su estabilidad y alternancia política. (Texto)

Asia

Seúl.- FÚTBOL COREA CONFLICTO.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC llega a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC contra la escuadra surcoreana Suwon FC en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, realiza una visita de tres días a Japón, durante la que mantendrá un encuentro con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

Pekín – CHINA MÉXICO – El Museo Capital de Pekín inaugura la exposición “Maíz, oro y jaguares: gran exposición de las antiguas civilizaciones maya y andina”, donde se reunen piezas arqueológicas de México y Perú, muchas de ellas expuestas por primera vez en China, y se divide en tres secciones dedicadas a la civilización maya, los hallazgos del mausoleo de Sipán y la relación simbólica entre naturaleza y mundo animal.

Redacción EFE Internacional

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