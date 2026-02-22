Temas del día de Internacional del domingo 22 de febrero (19:00 horas)

GUERRA COMERCIAL

Washington.- El presidente Donald Trump vuelve a crear incertidumbre mundial con su política arancelaria después de que el Supremo de EE.UU declarara sus tasas «recíprocas» ilegales y en respuesta echara mano de otros parapetos legales para primero imponer un aumento del 10% global y en 24 horas elevarlo al 15 %.

– La Comisión Europea pidió este domingo a Estados Unidos «claridad total» sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15 % a todos los países. (Texto)

IRÁN EEUU

Teherán -La sombra de un posible ataque estadounidense se cierne sobre Irán, mientras Washington desarrolla su mayor despliegue militar en Oriente Medio en más de dos décadas en medio de las negociaciones nucleares, lo que ha despertado preocupación, temor e incertidumbre entre la población. Por Aydin Shayegan.

– El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este domingo que es posible que el próximo jueves se celebre otra ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos y que existe “una buena posibilidad” de alcanzar una solución diplomática, mientras Washington refuerza su contingente en Oriente Medio.

– Las protestas estudiantiles continuaron este domingo en varias universidades de Teherán, por segundo día consecutivo, con gritos en contra y a favor de la República Islámica y enfrentamientos entre ambos bandos.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia prosigue sus ataques contra Ucrania, que causaron la madrugada del domingo al menos un muerto y seis heridos en la región de Kiev, y cuatro personas muertas en la región en Sumi, en el norte, mientras Ucrania ha lanzado hoy decenas de drones contra regiones rusas que han obligado a cerrar aeropuertos, mientras ambas partes se preparan para los próximos contactos en Suiza a punto de cumplirse cuatro años de guerra.

– Desde Moscú se ha enviado un análisis de cómo el presidente ruso, Vladímir Putin, está desaparecido coincidiendo con la hiperactividad de su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump.

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Venezuela avanza con el cumplimiento de la Ley de Amnistía con el anuncio de «cientos de liberaciones» y la posibilidad de indultos presidenciales a los excluidos de la norma, mientras familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de las cárceles a la espera de la liberación de sus parientes.

– Un total de 16 liberaciones de presos políticos han sido verificadas tras la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado jueves en Venezuela, informó este domingo la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de estos detenidos. COREA DEL SUR BRASIL

Seúl- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita de tres días a Corea del Sur en la que se reunirá con su homólogo, Lee Jae-myung, con quien ha acordado ampliar la cooperación económica entre los países, en un contexto de reconfiguración de alianzas por la deriva internacional de Estados Unidos.

– Lula da Silva cerró este domingo su visita oficial a la India con un mensaje de soberanía frente a la polarización global, advirtiendo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que Brasil no aceptará un papel de subordinación en una «nueva Guerra Fría».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén .- El próximo 1 de marzo, Israel vetará las operaciones de 37 ONG internacionales en Gaza y Cisjordania ocupadas, entre ellas MSF, Oxfam o Save The Children, que se han negado a completar un nuevo registro, lo que humanitarios describen como un golpe «sin precedentes» contra la sociedad civil y contra aquellos «testigos incómodos» de su asedio en Gaza.

– El Ejército israelí mató a tiros este domingo a una mujer palestina en Beit Lahia, en la zona norte de la Franja de Gaza, y a un adolescente en Cisjordania ocupada.

CUBA EEUU

La Habana.- El Gobierno cubano lleva este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su esfuerzo diplomático para recabar apoyos internacionales frente al asedio petrolero de EE.UU. tras una gira de su canciller, Bruno Rodríguez, por Vietnam, China, España, Rusia y Francia.

– La productora y cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan cree que el bloqueo de envío de petróleo a la isla «no es una forma de acabar con el régimen» castrista, en una entrevista con EFE en la que también culpó al propio gobierno cubano de la crítica situación que vive el país. Por Víctor Castelló

LAOS ELECCIONES

Bangkok- Laos celebra elecciones generales bajo un sistema de partido único para conformar una nueva Asamblea Nacional por un período de cinco años, la cual elegirá al nuevo presidente y primer ministro.

PREMIOS BAFTA

Londres – La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, ha dado comienzo este domingo en Londres, con ‘Una batalla tras otra’ (‘One battle after another’) como principal favorita, con 14 nominaciones, y la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, en la contienda por una de las máscaras doradas.

LITERATURA ESPAÑOL

Ciudad de México – El escritor argentino Andrés Neuman, ganador del Premio Alfaguara, habla con EFE sobre ‘Isla con madre’, un poemario que escribió en secreto cuidando de su madre frente a la proximidad de la muerte.

ESPECIALES

Con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania, que se cumplen el próximo martes, la Agencia EFE está enviando desde el viernes y hasta hoy domingo una serie especial con la guía UCRANIA GUERRA para analizar las claves que han marcado este conflicto y sus repercusiones geopolíticas y humanas.

—–

