Temperaturas récord por la ola de calor que se extiende hasta París y el norte de Francia

París, 12 ago (EFE).- La ola de calor que azota con fuerza Francia, con 14 del centenar de departamentos en alerta roja por temperaturas máximas de hasta 42 grados, se ha extendido este martes a París y a casi todo el resto del norte del país.

París es uno de los 64 departamentos en alerta naranja y se espera que las temperaturas máximas ronden los 37 grados en toda la región, mientras las mínimas no van a bajar de los 23 o 24 grados.

Este martes es el día más caluroso de esta ola de calor hasta ahora, y eso que el lunes se alcanzaron récords absolutos de temperaturas máximas en algunas ciudades del suroeste como Burdeos (41,6 grados), Angulema (42,3) o Sauternes (42,5).

Para tratar de combatir esta ola de calor, algunos parisinos han encontrado trucos para mantenerse fresquitos.

«Tengo una técnica: cojo una funda nórdica y coloco el ventilador en la entrada. Se crea una especie de burbuja de aire, así que me meto dentro de la funda, donde entra el aire. Y luego me siento con mi perro y nos quedamos allí, esperando a que pase el calor», cuenta a EFE Pierre, un vecino de París.

Otras personas recomiendan beber mucha agua y pasar las horas de más calor en parques o zonas verdes.

«Bebemos y bebemos, y ya está. Estar aquí sigue siendo muy agradable porque es verde, e incluso cuando hace muchísimo calor, tenemos mucha suerte en París de tener este parque», destaca Brigitte Rigert haciendo referencia al parque des Buttes-Chaumont.

Para las personas que quieren pasear como Mohamed, es preferible hacerlo pronto por la mañana o ya al atardecer e incluso por la noche, que algunas personas pasan al fresco.

«Por la mañana, de 8.00 a 9.30, se puede pasear por el parque y luego, a partir de las 10.00, tenemos que ir a casa, cerrar bien las persianas y beber mucha agua (…). Por la tarde sobre las 20.00, puedes volver a salir, el parque está abierto por la noche, y la gente viene y pasan aquí la noche», señala Mohamed.

Météo France prevé que esta segunda ola de calor del verano en Francia, que empezó el viernes pasado, durará al menos hasta el fin de semana y probablemente hasta el 19 o el 20 de agosto. EFE

