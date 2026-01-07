Temporal de nieve provoca la cancelación de cientos de vuelos en Países Bajos y Francia

Un temporal de nieve que azota a Europa provocó la cancelación este miércoles de cientos de vuelos en los principales aeropuertos de Países Bajos y Francia, e interrupciones masivas al transporte terrestre y ferroviario.

En los Países Bajos, el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, canceló al menos 700 vuelos debido a la nieve y al viento.

Más de 1.000 de personas pasaron la noche en el terminal aéreo, que instaló catres y ofreció desayuno a los viajeros obligados a dormir en el lugar, explicaron las autoridades aeroportuarias.

El tránsito ferroviario también está fuertemente perturbado, según la empresa de trenes neerlandesa NS, y se reportaron más de 700 km de embotellamientos de autos por todo el país.

En Francia, más de 100 vuelos fueron anulados en los dos principales aeropuertos de la región metropolitana parisina: Roissy Charles de Gaulle y Orly.

El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, dijo que un centenar de vuelos fueron anulados en Charles de Gaulle y unos 40 en Orly, aunque precisó que la situación volvería a la normalidad durante la tarde.

El servicio de autobuses en la región de París también se suspendió «por motivos de seguridad» a la espera que de las condiciones meteorológicas permitan de nuevo circular, indicó la empresa pública de transportes RATP.

El servicio de trenes y metros funciona en su mayoría con normalidad pero la RATP llamó también a los ciudadanos a «privilegiar el teletrabajo» y «reducir los desplazamientos».

París amaneció de nuevo cubierta de blanco por este temporal de un «alcance poco común en el clima actual» y que provocó domingo y lunes la caída de la temperatura media de Francia a su nivel más bajo «desde febrero de 2012», a -4ºC, según el servicio meteorológico Météo-France.

La intensidad del temporal de nieve, que dejó entre lunes y martes cinco muertos en accidentes de tráfico en Francia, sorprendió a los ciudadanos.

«Es realmente extraordinario, muy especial (…), pero personal y profesionalmente no es fácil guiar a los grupos, sobre todo en Montmartre, cuando está así, nevado», aseguró Valeria Pitchouguina, guía turística en la capital.

Météo-France recuerda que, bajo la influencia del calentamiento del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, los periodos de frío son más raros y menos intensos que en el pasado.

En los Países Bajos, estos días de nieve son cada vez más raros debido al calentamiento, explicó Peter Siegmund, experto del Instituto Meteorológico Nacional, a la cadena pública neerlandsa NOS.

«La temperatura ha aumentado 2 grados. Llueve más, sobre todo en invierno. Solo hemos tenido una ola de frío desde comienzos de siglo. En el siglo pasado, esto ocurría aproximadamente cada tres años», afirmó Siegmund.

