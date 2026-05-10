Tensión electoral en Perú: 15.000 votos separan a Sánchez y Aliaga, con 99,5 % escrutado

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Lima, 9 may (EFE).- Las elecciones presidenciales de Perú han llegado este fin de semana a su punto máximo de tensión con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez echando a rodar la campaña para la segunda vuelta con sendos mitines en Lima, mientras el ultraderechista Rafael López Aliaga, que está a 15.000 votos de Sánchez, insiste en denunciar sin pruebas un fraude en su contra y amenaza a las autoridades electorales si proclaman los resultados.

Con el 99,5 % del escrutinio, Fujimori tiene garantizado su lugar en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, al obtener el 17,17 % de los votos válidos, mientras que Sánchez tiene el 11,99 % y López Aliaga el 11,91 %, separados por apenas unos 15.000 votos a falta de revisar unas 200 actas de Lima, donde el ultraconservador es el candidato más votado.

Así, mientras Fujimori y Sánchez encabezaban sendos mitines marcados por el día de la madre, López Aliaga realizaba otro también en Lima para elevar la presión sobre las autoridades electorales, al insistir en su reclamo de someter los comicios a una auditoría internacional y celebrar elecciones complementarias, con una jornada de votación supletoria para quienes no pudieron votar el 12 de abril.

El candidato y líder del partido Renovación Popular considera que fue deliberadamente perjudicado con los problemas logísticos que causaron grandes retrasos en la apertura de colegios el día de las elecciones en Lima, su bastión electoral, pese a que los análisis realizados por misiones de observación como la Asociación Transparencia concluyen que estas afectaciones no influyeron en el resultado final.

Así, López Aliaga amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, con llevarlo a la cárcel si finalmente proclama los resultados, después de que la entidad electoral no haya accedido a su reclamo para convocar comicios complementarios en Lima.

«Señor Burneo, está en sus manos el destino del Perú. Dios le ha puesto esa misión en su vida. Conozco a su familia. Son gente decente. No pase a la gente como el felón, el traidor a la patria. Recapacite», señaló López Aliaga, quien en otras intervenciones públicas ya ha amenazado incluso a la máxima autoridad electoral con agresiones de índole sexual.

Al mismo tiempo, desde Huaycán, una populosa zona del extrarradio de Lima, Sánchez pidió este sábado el respeto al voto del «Perú profundo» ante la inminente proclamación de los resultados de los comicios y el probable ambiente de «caos», que advierte será generado por los perdedores.

El candidato y líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que, al contrario de López Aliaga, tiene su voto concentrado en zonas rurales, anunció que han realizado un llamado a otros partidos de centro e izquierda a conformar un «centro patriótico y popular», que les permita tener «una sólida coalición».

Por su parte, Fujimori, hija y heredera del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), tuvo un encuentro con madres en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho, el más grande del país, donde no hizo mención al escrutinio ni tampoco a los reclamos de López Aliaga, quien le ha insultado por no apoyarle en su narrativa de fraude.

La candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular lamentó que haya «un Estado en total abandono» pese a tener más recursos que en el gobierno de su padre. «Faltan pocos días, faltan pocas semanas, sigamos haciendo esta campaña con ilusión, con humildad, con esperanza y fe en nuestro futuro», sostuvo. EFE

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