Teodoro Obiang celebra el papel del partido gobernante en su 40 aniversario

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Nairobi, 4 jul (EFE).- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, celebró este sábado el papel del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) en el 40 aniversario de su fundación, al considerar que unió las perspectivas del país en una «misma voluntad política».

Según un comunicado de Obiang publicado por su formación, el día de la creación del PDGE debe ser un «día de gloria y de orgullo» que sirvió para «imprimir una nueva dinámica de construcción nacional, en la unidad y la solidaridad».

Aunque Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como uno de los países más corruptos y represivos del mundo, el mandatario de 84 años afirmó que los objetivos del PDGE fueron «instaurar la democracia, la consecución de las libertades y la participación del Ecuatoguineano en la cosa pública».

Obiang también destacó que, tras la independencia de España en 1968, el partido creó un ambiente y una conciencia «patriótica» para poner «los cimientos de una nueva sociedad».

Por su parte, el vicepresidente del país e hijo del longevo jefe de Estado, Teodoro Nguema Obiang, homenajeó los 40 años de «trabajo al servicio de la paz, la estabilidad y el desarrollo» del país.

«Esta fecha no solo es motivo de celebración; también nos recuerda la responsabilidad de seguir trabajando con más compromiso, cercanía y eficacia para responder a las necesidades de nuestro pueblo, impulsar el desarrollo económico y crear más oportunidades para nuestra juventud», publicó Nguema Obiang, conocido popularmente como Teodorín, en su cuenta de la red social X.

Asimismo, mostró su reconocimiento al presidente por su «liderazgo y visión», y a los miembros del PDGE que «han contribuido al crecimiento y fortalecimiento» del partido.

Teodoro Obiang, de 84 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE

pmc/av