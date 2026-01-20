Tercera edición de Startup Olé reúne en Miami a emprendedores con inversores del sector

Miami (EE.UU.), 20 ene (EFE).- La tercera edición de Startup Olé Miami reunirá entre el 20 y el 21 de abril en esta ciudad estadounidense a ‘startups’ y emprendedores del sector tecnológico, con el objetivo de conectarlos con inversores, corporaciones, medios de comunicación y administraciones públicas.

El evento, que cuenta con el respaldo del condado de Miami-Dade y los ayuntamientos de Salamanca y Marbella (España), tendrá lugar en el centro de convenciones James L. Knight, ubicado en el Hyatt Regency de Miami, según un comunicado de la organización.

Su organización coincidirá con la Semana Tecnológica de Miami y prevé duplicar las cifras registradas en 2025, cuando se superaron los 1.000 asistentes y los 240 ponentes.

«El objetivo que persigue Startup Olé es acelerar el crecimiento de las empresas, su acceso a inversión y clientes en Estados Unidos y Latinoamérica», resumió la organización.

Durante dos días, los participantes participarán en foros destinados a fondos de inversión, inversores y corporaciones; conferencias sobre el rol de la administración pública y las universidades en el apoyo al emprendimiento, o paneles sobre el valor de los medios de comunicación en el ecosistema.

Además, contará con una competencia en la que las ‘startups’ presentarán sus proyectos a posibles inversores, y otro en el que los proveedores de servicio mostrarán su servicio a los emprendedores.

Con el foro INNVIERTE-CDTI, la administración española también contará con un espacio para presentar sus iniciativas, con la meta de fomentar la relación comercial entre España y Europa con Estados Unidos y Latinoamérica.

Una delegación de ‘startups’ españolas también participará en el evento con este motivo, sentenció el comunicado. EFE

