Terminan huelga de hambre de más de 70 días tres presos propalestinos en Reino Unido

Londres, 14 ene (EFE).- Tres presos propalestinos que llevaban más de dos meses en huelga de hambre -en el caso más grave, 73 días de ayuno- finalizaron hoy su protesta tras ver alcanzadas parte de sus demandas, informó hoy la organización Prisioners for Palestine, creada en apoyo de los huelguistas.

Heba Muraisi -la que llevaba más tiempo en huelga-, Kamran Ahmed y Lewi Chiaramello pusieron hoy fin a la protesta tras cumplirse la principal de sus demandas: que Elbit Systems UK, antena británica de una compañía israelí de material tecnológico militar, fuera apartada de un cuantioso contrato con el ministerio de Defensa británico para entrenar a personal militar británico durante diez años.

Precisamente los huelguistas habían sido encarcelados por participar en una protesta contra la venta de armas británicas a esa compañía israelí, que incluyó el asalto a una base aérea británica y la vandalización de varios aviones; tras ello, la organización a la que pertenecían, Palestine Action, fue declarada «terrorista».

Además, otras demandas de los huelguistas han sido aceptadas, como el traslado de Muraisi desde la cárcel en que se encuentra presa, alejada cientos de kilómetros de su familia, o la entrega a los presos de paquetes que estaban siendo retenidos y que incluían libros sobre Gaza o el feminismo, según la fuente.

Hasta el momento, ni el Gobierno británico ni la autoridad de prisiones se han pronunciado sobre el final de la huelga de hambre.

El lunes, decenas de artistas e intelectuales (principalmente británicos y estadounidenses) firmaron un manifiesto de apoyo a los huelguistas con el título «Nos oponemos al genocidio, apoyamos a Palestine Action». Entre los firmantes están Tareq Ali, Judith Butler, Angela Davis, Naomi Klein, Ilan Pappé, Sally Rooney, entre otros. EFE

