Texas dejará de emitir licencias de conducir comerciales a algunos grupos de migrantes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Austin (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El estado de Texas (EE.UU.) dejará de emitir licencias de conducir comerciales a algunos grupos de migrantes, incluyendo los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) y los refugiados.

Así lo detalló el Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado en un comunicado, donde explicó que la decisión cumple con un requisito del Gobierno federal para restringir la cantidad de personas que pueden recibir este tipo de licencias, necesarias para conducir vehículos con fines comerciales, como el transporte de personas o mercancías.

La restricción, en concreto, se aplica para los beneficiarios de DACA, las personas asiladas y las personas refugiadas, precisa el comunicado.

El DPS ligó su decisión al «compromiso por mantener la seguridad» en las carreteras del estado.

El anuncio llega semanas después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenara a los agentes del DPS hacer cumplir los nuevos requisitos -impuestos por el Gobierno de Donald Trump- que obligan a los conductores de camiones y vehículos comerciales a mostrar «dominio» del idioma inglés.

Los agentes del DPS (la policía estatal) deberán ahora realizar «revisiones de dominio del inglés» a todos los conductores que tengan una licencia comercial en Texas, según un comunicado de la Oficina del gobernador.

El presidente Trump firmó a finales de abril una orden que requiere a los camioneros que conducen en el país demostrar que hablan inglés.

El decreto exige al Departamento de Transporte que incluya una prueba de inglés para esos conductores. La Casa Blanca justificó esta medida asegurando que en el país existen muchos «problemas de comunicación» entre este gremio y las autoridades, representando un «riesgo para la seguridad pública».

Sin embargo, la Asociación Nacional de Camioneros niega que haya habido en el país en los últimos años un aluvión de camioneros extranjeros que hayan desplazado a trabajadores estadounidenses y puesto en peligro la seguridad vial.

«Cualquiera que repita esta afirmación inexacta necesita comprender mejor cómo se recopilan los datos del sistema de información de gestión de transportistas y cómo estos pueden manipularse para promover una agenda política», dijo a mediados de marzo el organismo en su web. EFE

aaca/mvg/rf

