Tigres golea por 7-0 al Puebla y salta al liderato del Apertura mexicano

Monterrey (México), 8 ago (EFE).- El Tigres UANL del entrenador argentino Guido Pizarro goleó este viernes por 7-0 al Puebla para convertirse en el nuevo líder del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En el inicio de la cuarta jornada los Tigres ganaron con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa; el novato mexicano Diego Sánchez y el francés Andre Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

Después de clasificarse a los cuartos de finales de la Leagues Cup, el Tigres salió a imponer condiciones en su estadio ante un oponente que en la primera mitad tuvo la posesión de la pelota 60-40 a su favor, pero hizo poco con ella.

En el minuto 6 Herrera aceptó un servicio de Bernardo Parra y de derecha le dio a su equipo una ventaja, que creció en el 36 con un cabezazo de Laínez, a pase de Brunetta.

Puebla salió a presionar en la segunda mitad; fue mejor durante cinco minutos, pero en el 51 Brunetta anotó de zurda, en un error del guardameta Jesús Rodríguez y a partir de ahí el equipo poblano se derrumbó.

Correa anotó desde derecha desde fuera del área para el 4-0, en el 55, tres minutos antes de que Díaz interceptó un balón rematado por Correa y lo metió en propia puerta.

Tigres siguió adelante y en el 76 aumentó la ventaja a 6-0 con uno de los goles más hermosos de lo que va del torneo; el novato Diego Sánchez recibió un balón de Correa, se sacudió la marca en el área y de zurda puso la pelota en el ángulo.

Cuando parecía que Puebla estaba en su peor noche del año, le quedaba más sufrimiento. En el 76 sufrió la expulsión del paraguayo Ariel Gamarra.

Los Tigres cerraron la cuenta en el 92, con un penalti cobrado por Gignac, recuperado de una lesión.

Los felinos llegaron a tres victorias en tres salidas con nueve puntos, los mismos del Pachuca, al que aventajan por mejor diferencia de goles.

El Apertura continuará este sábado, cuando América recibirá a Querétaro, Mazatlán al Tijuana y Atlas al Pachuca, que si gana o empata recuperará el liderato.

El domingo jugarán Pumas UNAM-Necaxa y Santos Laguna-Guadalajara y el lunes, el León del mundialista colombiano James Rodríguez recibirá al Monterrey del defensa español Sergio Ramos, Juárez FC al campeón Toluca y San Luis a Cruz Azul. EFE

