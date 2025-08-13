Tigres vence a Tijuana y escala al liderato del Apertura femenino en México

Monterrey (México), 12 ago (EFE).- El equipo femenino de Tigres derrotó este martes por 2-0 al de Tijuana y alcanzó el liderato del torneo Apertura femenino en México al cabo de la sexta jornada.

María Sánchez y la brasileña Jheniffer Cordineli convirtieron por las Amazonas del entrenador español Pedro Martínez, que hoy enlazaron 16 puntos de 18 posibles, uno más que América.

Sánchez anotó de zurda a pase de Jacqueline Ovalle en el minuto 10.

Y en el minuto 86 Cordineli puso la guinda al partido.

Tijuana se quedó con una jugadora menos 2 minutos después cuando la turca Kader Hancar vio la tarjeta roja por una falta descalificadora. Tigres se volcó al ataque y en 91 pudo ampliar la ventaja.

En la jornada, el campeón Pachuca sufrió para empatar 2-2 con Querétaro y Cruz Azul goleó por 4-0 a Monterrey. Fue el segundo varapalo sufrido por el equipo de la entrenador costarricense Amelia Valverde.

Querétaro sorprendió a Pachuca con un ataque macizo. Dalia Molina anotó en el minuto 37 y Sarahí Ceceña amplió desde fuera del área en el 60.

Tigres reaccionó, pero las locales se mantuvieron ordenadas en defensa. Fue sólo cuando Querétaro quedó con una futbolista menos, por la expulsión en el 57 de María Fernanda Pérez, que Pachuca pudo rescatar la igualada.

En el minuto 75 Kenti Robles convirtió el 2-1 y en el 86 Myra Delgadillo puso el 2-2 con un cabezazo.

Pachuca ocupa el sexto puesto con 11 puntos, uno menos que Monterrey, superado de manera inesperada por Cruz Azul, con dos goles de Liz Ángeles, uno de Valeria Valdez y el otro de la estadounidense Aerial Chavarin, quien llegó a seis dianas, dos menos que la líder, Charlyn Corral, del Pachuca.

En otro partido de la jornada, San Luis y Atlas empataron 0-0.

Este miércoles concluirá la sexta jornada con los siguientes partidos: América-Puebla, León-Juárez, Toluca-Guadalajara y Mazatlán-Pumas. EFE

