Tildan de «indignante» los dichos de procuradora de El Salvador sobre activista detenida

San Salvador, 19 nov (EFE).- El Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) denunció este miércoles la manera «indignante» en la que se ha referido la titular de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero, a la abogada anticorrupción Ruth López, detenida desde mayo pasado, y alertó que ello «constituye un acto de violencia».

Recientemente, en una entrevista con un generador de contenido, Caballero señaló que López se encuentra detenida en una prisión de la localidad occidental de Izalco y dijo querer ir «para ver si me logran planchar (en referencia a alisar) el pelo así como ella lo anda (tiene)», «ella ha decidido estar en cosmetología», comentó.

«Nuestro Comité expresa su total repudio ante las recientes declaraciones brindadas por la procuradora para la defensa de derechos humanos de El Salvador difundidas en un medio digital de noticias, en las que se refirió de manera burlesca e indignante a la defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López», indicó la organización en un comunicado.

Estas declaraciones son «evidencia de una falta de responsabilidad incompatible con la dignidad del cargo que ostenta», de acuerdo con la organización no gubernamental.

«Alertamos que dicha opinión es muy grave, pues constituye un acto de violencia ejercida desde su posición pública en contra de Ruth, reconocida defensora de derechos humanos», agregó Cofappes, y exigió al Tribunal de Ética Gubernamental que «proceda de oficio contra la señora Raquel Caballero por su conducta antiética».

López, crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue reconocida recientemente por su labor en defensa de víctimas de injusticia y su lucha contra la corrupción con el Premio Magnitsky 2025, el cual fue recibido por su esposo, Louis Benavides, según informó el jueves a EFE una fuente de la organización Cristosal, a la que ella pertenece.

El premio, que fue entregado en Londres, fue creado por la Campaña Global de Justicia Magnitsky y lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, asesinado bajo custodia de la policía rusa después de exponer un esquema de corrupción gubernamental masivo, de acuerdo con informaciones de la prensa local.

La activista y abogada, jefa del área Anticorrupción de Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes del país, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud. EFE

