Tiltil, el pueblo chileno junto al basural que emite más metano en el mundo

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Desde lejos, el vertedero de Tiltil parece una montaña árida más de Chile. Pero para los habitantes de un pueblo vecino convivir con el basural no solo significa olores nauseabundos y moscas, sino una creciente preocupación por su salud.

Ubicado a unos 60 kilómetros al norte de Santiago, Tiltil cobró dimensión internacional tras un informe en abril del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que lo identificó como el mayor emisor de metano de origen humano del mundo.

Desde hace unos 25 años, el vertedero recibe cerca del 60% de los desechos de la capital, o sea unas 18.000 toneladas al día.

Cóndores andinos sobrevuelan el lugar en busca de comida, mientras cientos de camiones de desechos pasan a diario cerca del pueblo. En su ruta al vertedero, dejan caer basura que termina en el suelo o atrapada en los árboles.

Al descomponerse los residuos generan metano, responsable de al menos una cuarta parte del calentamiento global, según los científicos.

Con la ayuda de 35 satélites, se logró detectar desde el espacio que el sitio genera unas 100.000 toneladas de metano al año.

Aunque este gas es imperceptible, la basura que lo produce no lo es. Los 17.000 habitantes de Tiltil conviven con el impacto del vertedero y el temor a los efectos de la contaminación en su salud.

Hay un olor «que se parece al de los excrementos», describe Patricio Velásquez, un jubilado de 68 años que cada verano debe encerrarse en su casa debido a las emanaciones.

– Una amenaza invisible –

Velásquez vive a unos tres kilómetros del relleno sanitario de unas 120 hectáreas, un tamaño equivalente a unos 100 estadios de fútbol.

«Estamos en el campo, deberíamos estar respirando aire puro», se queja este hombre que volvió al pueblo en el que nació tras jubilarse como profesor.

«Acá en verano sacábamos la mesa para almorzar, pero llegó un momento en que no podíamos comer porque teníamos las moscas en la boca y en los platos», lamenta.

Aunque el metano no es considerado tóxico, expertos alertan sobre los riesgos asociados a las emisiones y a la contaminación del aire en los alrededores del vertedero.

En altas concentraciones este gas puede provocar «episodios de asfixia o dolores de cabeza», dice a la AFP Yuri Carvajal, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile.

Según él, «no es tan fácil» medir sus efectos en la población, por lo que la principal precaución debería ser «que las personas no estén en las proximidades».

La empresa KDM gestiona desde hace 20 años el basurero. Pero no es el único vecino incómodo. También hay medio centenar de industrias en la zona, entre ellas cementeras, criaderos de animales o relaves mineros.

Hay «numerosas instalaciones que generan impactos medioambientales en un sector vulnerable. Es un caso de injusticia ambiental», dice a la AFP Caroline Stamm, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Santiago.

– «Una basura más» –

Las autoridades de Tiltil reconocen tener poco margen de maniobra.

«Como municipio no tenemos la facultad legal de prohibir arbitrariamente la instalación de nuevas empresas, ya que en Chile existe libertad para desarrollar actividades económicas», dice a la AFP Nelda Gil, concejala de Tiltil.

Ni KDM ni el gobierno respondieron a la solicitud de comentarios de la AFP.

«Las ciudades no tienen un verdadero sistema de segregación de desechos. La basura orgánica debería estar separada y no ir a un lugar como este», dice Yuri Carvajal.

Chile produce en promedio 1,1 kilo de basura diaria por persona y recicla solo el 0,8% de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente. Una cifra inferior al promedio de la región, del 4%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Raquel Cárcamo, una pintora que reside en Tiltil, afirma que su pueblo se transformó con los años «en el basurero de Santiago».

«No nos miran como pueblo. Para ellos somos una basura más», lamenta.

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