Todo lo que necesitas saber de ‘Metroid Prime 4: Beyond’ a un mes de su lanzamiento

4 minutos

Eugenio Ponz Pelufo

Madrid, 14 nov (EFE).- Queda menos de un mes para el lanzamiento de ‘Metroid Prime 4: Beyond’ y EFE ha podido probar el retorno de Samus Aran, la cazarrecompensas más famosa de los videojuegos, en el que se espera que sea el principal lanzamiento de cara a las navidades para Nintendo Switch.

En esta nueva entrega del clásico de 1986, la protagonista Samus Aran acaba en el planeta Viewros después de un enfrentamiento con los Piratas Espaciales y, como es clásico en Metroid, tendrá que explorar un gran mapa con diferentes zonas a las que tendrá que volver para desbloquear nuevas áreas gracias a los objetos que encuentre en su camino.

Como también es habitual, al llegar a este planeta, Samus (una de las primeras protagonistas femeninas en la historias de los videojuegos) perderá la mayoría de sus habilidades y las tendremos que ir recuperando una a una en forma de poderes psíquicos.

La prueba a la que tuvo acceso EFE, realizada en la sede de Nintendo en Madrid, incluyó los primeros 15 minutos de juego, una introducción que sitúa al jugador en un conflicto entre la Federación Galáctica y los Piratas Espaciales. Fase en la que destaca el uso de la iluminación, su acción vertiginosa y la cantidad de enemigos simultáneos en pantalla.

En la versión de Switch 2, el juego deja elegir entre dos configuraciones: el modo calidad, con resolución hasta 4K a 60 fotogramas por segundo (fps), o el modo rendimiento, que rebaja la calidad a 1080 píxeles, pero permite llegar a los 120 fps en televisores con tasas de refresco de hasta 120 hercios, en el modo sobremesa.

Un inicio que sirve para refrescar la memoria al jugador en una serie de mecánicas clave de la saga Metroid Prime, como los diferentes modos de disparo del cañón del brazo de Samus, la morfosfera (que le permite convertirse en esfera) o el Visor de Escaneo, con el que escaneamos objetos, formas de vida o partes del escenario para obtener más información sobre los mismos y clasificarlos en el banco de datos.

Una mujer de armas tomar

Después del tutorial, EFE pudo probar lo que será una de las primeras grandes zonas de juego, ya desprovisto el jugador de muchas de sus habilidades, y en la que explora una jungla llena de insectos, plantas y alienígenas, que demuestran la variedad de enemigos y criaturas que esperan a lo largo de nuestra partida.

Aquí ya se desbloquean algunos de las novedades de este nuevo título: los poderes psíquicos que ayudarán al jugador en la aventura, como un guante con el que puede atraer esferas para abrir puertas y zonas o un rayo guiado para el cañón que podrá controlar después de disparar y hacer que impacte en un objetivo que no tiene a la vista.

En la jungla también se encontrará con MacKenzie, un ingeniero para el que Samus Aran es una leyenda y al que tendrá que proteger en las salas que vaya explorando. Un personaje que además le ayudará en su avance gracias a su experiencia con maquinaria.

Para enfrentar los peligros que acechan en la jungla y tener una mayor precisión, el juego en Switch 2 incentiva el uso del mando en modo ratón, por medio del cual se puede dar la vuelta al ‘Joy-Con’ derecho sobre una superficie cercana (incluso la pierna) en cualquier momento y usarlo como si se estuviera controlando un ordenador, algo que se ejecuta sin interrupciones y con naturalidad.

La prueba a la que EFE tuvo acceso terminó con un combate con un jefe final con el que poner en práctica todo lo que el jugador ha aprendido por el camino y usar las nuevas herramientas para poder vencerlo.

Así, ‘Metroid Prime 4: Beyond’ promete estar a la altura de sus predecesores, con buenas dosis de acción, exploración y unos gráficos que pondrán de relieve la capacidad gráfica de la nueva consola de Nintendo, dejando al jugador con ganas de seguir controlando a Samus Aran en su nueva aventura. EFE

epp/jpf/rf

(foto)(video)(vídeo redes)