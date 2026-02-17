Toneladas de cabello limpian los canales mexicanos de Xochimilco

afp_tickers

2 minutos

Del piso de las peluquerías a los canales de Xochimilco: toneladas de cabello humano son utilizadas para limpiar las aguas de esta área natural protegida del sur de Ciudad de México, uno de los mayores atractivos turísticos de la megaurbe.

Los habitantes de Xochimilco siguen cultivando flores y hortalizas con técnicas prehispánicas en las chinampas, islas creadas artificialmente erigidas en un inmenso lago que a lo largo del tiempo se ha visto contaminado.

«El cabello tiene una adherencia y esta capacidad de recuperar ciertos contaminantes: aceite, grasas, hidrocarburos, coliformes fecales, metales pesados (…) un sinfín de contaminantes», dice a la AFP Mattia Carenini, director de la organización ambientalista Matter of Trust.

Y es que el crecimiento de la mancha urbana en Xochimilco y las actividades humanas han desatado una crisis ambiental que amenaza a especies endémicas y tiene las aguas plagadas de químicos y bacterias.

«Si no fuera por el agua, seríamos más productivos que nunca», dice de su lado Agustín Galicia, un agricultor de 74 años, que cultiva hortalizas desde hace seis décadas en su chinampa.

Galicia recorre lentamente los canales sembrados de cultivos a bordo de su «trajinera», una sencilla barca. Sumerge en el agua un inmenso bastón que se entierra en el fondo y sirve de palanca para empuja la embarcación.

«Esta tierra es rentable», dice entusiasmado y dando la bienvenida a la iniciativa para limpiar los canales. Los motores están prohibidos por la contaminación.

Con los cabellos rellenan finas redes que son sumergidas en el agua durante un par de meses para absorber los contaminantes, explica Constanza Soto Candia, gerente de operaciones de Matter of Trust.

Una vez que cumplen su primer cometido, los cabellos pueden ser «utilizados como composta directamente en la tierra», dice Soto Candia.

Y eso mismo es lo que hace Carenini con enormes madejas que coloca cuidadosamente alrededor de unas hortalizas.

«Esto permite reducir la evaporación directa en 71% y permite bajar el uso de agua de riego. Además, el cabello tiene nutrientes (…) que se van agregando al suelo, mejorando el suelo en los próximos 10 a 20 años», subraya.

A unos kilómetros de Xochimilco, en el corazón de la metrópoli, Rebecca Serur, de 42 años y fundadora de una cadena de peluquerías, reunió más de 100 kilos de cabello en 2025.

«En vez de ser alguien que contamina estamos siendo alguien que ayuda al planeta», señala esta peluquera.

sem/lp/lb