Trabajadores de Alstom protestan por la elección de la española CAF para renovar la flota

Bruselas, 18 ago (EFE).- Los trabajadores de la fábrica de Alstom en Brujas (Bélgica) llevaron a cabo paros este lunes en protesta por la decisión de la compañía ferroviaria belga SNCB de elegir a la empresa española CAF como oferta preferente para el suministro de nuevos vagones.

Los empleados de Alstom, que temen por el futuro de la fábrica, pararon espontáneamente al inicio del turno el lunes por la mañana.

La dirección convocó una reunión durante la jornada para explicar al personal la situación y responder a sus preguntas y, posteriormente, todos los trabajadores volvieron a sus puestos, informó la agencia Belga.

La planta de Alstom en Brujas emplea a unas 600 personas.

El 23 de julio, el Consejo de Administración de SNCB confirmó la selección de la guipuzcoana CAF como ofertante preferente para la adjudicación del suministro de nuevos vagones, como parte de la renovación de gran parte de la flota de la compañía ferroviaria.

El operador ferroviario belga busca reemplazar trenes que sumen como mínimo 54.000 plazas y como máximo 170.000.

Se trata de un pedido de renovación de hasta 600 trenes valorado entre 1.695 y 3.400 millones de euros.

La designación de CAF provocó que el competidor industrial francés Alstom, que tiene dos fábricas en Bélgica y fue segundo en el proceso de licitación, impugnara la decisión, protesta a la que también se sumó el grupo alemán Siemens.

Sin embargo, en julio la SNCB confirmó la elección de la empresa guipuzcoana como su opción preferente, una operación que comenzará en el año 2029. EFE

