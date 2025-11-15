Trabajadores de Boeing levantan la huelga tras ratificar un acuerdo sobre un nuevo contrato

afp_tickers

1 minuto

Más de 3.000 empleados de varias fábricas de material militar de Boeing ratificaron el jueves el contrato colectivo propuesto por la compañía aeronáutica, lo que pone fin a más de 100 días de huelga, según anunció el sindicato de maquinistas (IAM) en un comunicado.

Esta era la quinta vez que los afiliados del sindicato votaban una propuesta de convenio para los próximos cinco años.

En la anterior consulta, celebrada el 26 de octubre, el 51% de los votantes rechazó la oferta de la dirección. El sindicato no ha dado cifras de la votación de este jueves.

Trabajadores de fábricas de los estados de Misuri e Illinois, en el Medio Oeste, comenzaron la huelga el 4 de agosto.

«Estamos orgullosos de lo que nuestros miembros han luchado juntos y estamos listos para volver a construir los aviones militares más avanzados del mundo», afirmó el sindicato.

«Estamos satisfechos con los resultados y esperamos reunir a todo nuestro equipo el 17 de noviembre», afirmó Boeing en un comunicado.

La empresa aumentó en su última propuesta de 3.000 a 6.000 dólares la prima que recibirá cada empleado por la ratificación del acuerdo y «garantizó» que los huelguistas recuperarán su puesto de trabajo.

Boeing comenzó a contratar trabajadores «permanentes» para sustituir a los huelguistas el 4 de septiembre.

Como en la anterior oferta, el salario base anual pasará de una media de 75.000 dólares a 109.000 dólares dentro de cinco años, cuando finaliza el convenio colectivo ratificado.

elm/tmc/er/dga/mar/atm