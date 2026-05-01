Trabajadores salvadoreños marchan por derechos humanos y contra despidos masivos

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San Salvador, 1 may (EFE).- Más de 1.200 sindicalistas, empleados y activistas marcharon este viernes por las principales calles de San Salvador en dos movilizaciones con motivo del Día Internacional del Trabajo, en las que exigieron respeto a los derechos humanos, el cese de los miles de despidos en el sector público y el acceso a una pensión digna.

En ambas marchas se concentraron familiares que defienden la inocencia de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, maestros, médicos, estudiantes, feministas y, en menor medida, miembros de los partidos de oposición VAMOS y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En este contexto, Salvador Ruiz, del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, llamó a suspender el régimen de excepción porque «no hay justificación para seguirlo manteniendo».

«Hemos probado la inocencia de nuestros compañeros que han sido detenidos, (…) estamos aquí porque queremos visita familiar, queremos que las familias sepan el estado en que se encuentran sus hijos» y «exigimos prueba de vida», sostuvo Ruiz.

Este régimen de excepción ha dejado un saldo de más de 91.000 personas detenidas , de las que el Gobierno ha reconocido que al menos 8.000 personas son inocentes de las acusaciones de pertenecer a las pandillas, además de 6.400 denuncias de atropellos y más de 500 personas fallecidas en custodia estatal.

Entre las demandas de estos grupos figuraban un sistema de salud libre de privatización, la devolución de los ahorros a las personas afectadas por un desfalco millonario, el rechazo a la actividad minera, el respeto a los derechos laborales y el reconocimiento de garantías para quienes trabajan en plataformas de transporte y reparto a domicilio.

Juan José Ortiz, representante de los afectados por el millonario desfalco de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), dijo antes de comenzar una de las movilizaciones que la economía es «el gran fracaso de este Gobierno», porque «prometieron reactivación y milagro económico, y lo único que han dado es medicina amarga».

En ese sentido, denunció que han sido despedidas más de 25.000 personas del Estado y condenó el desalojo de más de 75.000 vendedores informales del Centro Histórico, también lamentó el «abandono» de la agricultura y «la intervención y secuestro ilegal de gran parte del sector financiero cooperativo».

Keyla Cáceres, del movimiento feminista, sostuvo que se presentaron a marchar por la detención de activistas de derechos humanos, como el caso de la abogada anticorrupción Ruth López, y en rechazo al acoso estatal de periodistas.

«Estamos aquí por las mujeres que no pueden estar, por las periodistas, por las defensoras que han tenido que huir para salvaguardar su vida o su libertad, por las madres que siguen buscando a sus capturados por el régimen de excepción o por la violencia social», subrayó.

Las marchas, que se desarrollaron pacíficamente, se concentraron una en la plaza al Divino Salvador del Mundo y otra en el Parque Cuscatlán, desde donde caminaron por las principales calles de San Salvador hasta llegar al Centro Histórico de la capital salvadoreña. EFE

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