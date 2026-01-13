Transportistas chavistas salen en caravana por Caracas para pedir la libertad de Maduro

2 minutos

Caracas, 13 ene (EFE).- Miles de transportistas chavistas recorren este martes en caravana varias calles en el oeste de Caracas para exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos, acusados de delitos de narcoterrorismo, después de que fueran capturados el pasado 3 de enero en un ataque de tropas estadounidenses contra territorio venezolano.

La caravana está encabezada por motociclistas que, en su mayoría, van vestidos de blanco, mientras portan banderas de Venezuela y tocan las bocinas de sus vehículos.

Los transportistas atravesarán parte de la principal autopista de la capital venezolana, la Gran Cacique Guaicaipuro, hasta llegar al Paseo de la Revolución, en la avenida Bolívar, uno de los sitios emblemáticos del Gobierno para realizar concentraciones políticas.

«Aquí estamos firmes, consecuentes y en las calles», gritó un chavista en medio de la caravana, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tras la captura de Maduro, los seguidores de la llamada revolución bolivariana anunciaron que estarían de forma permanente en las calles para exigir el retorno del mandatario.

Los chavistas también han expresado su apoyo a Delcy Rodríguez, quien fue juramentada el pasado 5 de enero como presidenta encargada, luego de ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer el cargo.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y Flores.

La operación dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, ha comparecido en tribunales en Nueva York, acusado de cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. EFE

