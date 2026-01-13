Transportistas chavistas salen en caravana por Caracas para pedir la libertad de Maduro

2 minutos

Caracas, 13 ene (EFE).- Miles de transportistas chavistas recorrieron este martes en caravana varias calles del oeste de Caracas para exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras ser capturados el pasado 3 de enero en un ataque de tropas estadounidenses en territorio venezolano.

La caravana está encabezada por motociclistas, que en su mayoría van vestidos de blanco, mientras portan banderas de Venezuela y tocan las bocinas de sus vehículos.

Los transportistas atravesarán parte de la principal autopista de la capital venezolana, la Gran Cacique Guaicaipuro, hasta llegar al Paseo de la Revolución en la avenida Bolívar, uno de los sitios emblemáticos del Gobierno para realizar concentraciones políticas.

«Aquí estamos firmes, consecuentes y las calles», gritó un chavista en medio de la caravana, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tras la captura de Maduro, los seguidores de la llamada revolución bolivariana anunciaron que estarían de forma permanente en las calles para exigir el retorno del mandatario.

Los chavistas también han expresado su apoyo a Delcy Rodríguez, quien juramentó el pasado 5 de enero como presidenta encargada del país.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda se vieron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y Flores.

La operación dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, ha comparecido en tribunales en Nueva York acusado cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. EFE

bam/lb/rod

(foto) (vídeo)