Transportistas chavistas salen en caravana por Caracas para pedir la libertad de Maduro

2 minutos

(Actualiza con testimonio de manifestante)

Caracas, 13 ene (EFE).- Miles de transportistas chavistas recorren este martes en caravana varias calles en el oeste de Caracas para exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos, acusados de delitos de narcoterrorismo, después de que fueran capturados el pasado 3 de enero en un ataque de tropas estadounidenses contra territorio venezolano.

La caravana está encabezada por motociclistas que, en su mayoría, van vestidos de blanco, mientras portan banderas de Venezuela y tocan las bocinas de sus vehículos.

Los transportistas atravesaron parte de la principal autopista de la capital venezolana, la Gran Cacique Guaicaipuro, hasta llegar al Paseo de la Revolución, en la avenida Bolívar, uno de los sitios emblemáticos del Gobierno para realizar concentraciones políticas.

El manifestante José Medina indicó a EFE que sus hijos fueron afectados por el ataque estadounidense del sábado, 3 de enero, cuando uno de los misiles cayó en el edificio donde vivían en la parroquia de Catia La Mar, en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas).

«Aquí está un pueblo que estamos luchando porque nos liberen a nuestro presidente Nicolás Maduro», señaló Medina desde su motocicleta en la avenida Bolívar, al tiempo que le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no subestime a los venezolanos.

Tras la captura de Maduro, los seguidores de la llamada revolución bolivariana anunciaron que estarían de forma permanente en las calles para exigir el retorno del mandatario.

Los chavistas también han expresado su apoyo a Delcy Rodríguez, quien fue juramentada el pasado 5 de enero como presidenta encargada, luego de ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer el cargo.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y Flores.

La operación dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, ha comparecido en tribunales en Nueva York, acusado de cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. EFE

bam-sc/cpy

(foto)(video)