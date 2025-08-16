The Swiss voice in the world since 1935

Tras cumbre con Trump, Putin fue escoltado por cazas estadounidenses y visitó Chukotka

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 16 ago (EFE).- El avión del presidente ruso Vladímir Putin, fue escoltado desde Alaska por cazas estadounidenses F-22 hasta la región vecina rusa de Chukotka, donde el mandatario se reunió esta mañana con su gobernador.

Posteriormente, el líder ruso se informó del estado de la región de la Siberia Oriental en su reunión con el gobernador de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, quien aseguró que el territorio aumentó bruscamente como atractivo para la inversión privada.

El avión del presidente ruso fue acompañado desde Alaska, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump, hasta Chukotka por varios cazas estadounidenses F-22.

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, que ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Moscú, que sale del aislamiento internacional, a pesar de no haber fraguado acuerdos.

En la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense, Putin aseguró que está «sinceramente interesado en poner fin» a la guerra en Ucrania, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener «un carácter sólido y duradero», de forma que se eliminen las causas que lo originaron.EFE

mos/amg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR