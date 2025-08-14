The Swiss voice in the world since 1935

Travis Kelce agradece a ‘The Eras Tour’ por haberlo «hipnotizado» y llevado a Taylor Swift

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El jugador de fútbol americano Travis Kelce agradeció este miércoles a la gira ‘The Eras Tour’ por haberlo «hipnotizado» y «cautivado», porque gracias a esa experiencia terminó conociendo a su actual novia, Taylor Swift.

«Le doy a ‘The Eras Tour’ el crédito. Porque si nunca hubiera ido a ese concierto y me hubiera quedado hipnotizado y cautivado, y luego me hubiera ido con tantas ganas de conocerte, nunca habría ido a (‘New Heights’) y le habría contado a todo el mundo lo dolido que estaba», le dijo Travis a Swift en el podcast ‘New Heights’ que conduce junto a su hermano Jason.

«Nunca me había sentido tan absorto en la curiosidad de saber quién eras», añadió el ala cerrada del Kansas City, quien también aseguró que la estrella pop «lo hacía mucho mejor».

Kelce asistió a un concierto de Swift en 2023 y, aunque quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibía visitas antes ni después de sus conciertos.

Después de dicha experiencia el deportista expresó en su podcast la decepción de no haberla podido conocer, pero poco después establecieron contacto.

Este miércoles, la cantante reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta ‘insensata’ porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

«En nuestra primera cita, le pregunté legítimamente cómo fue cuando los Chiefs jugaron contra los Eagles en la Super Bowl y él miró al otro lado del campo, más allá de la línea de golpeo, y vio a su hermano parado al otro lado… a cinco pies frente a él en el campo», contó la cantante.

«Ahora sé lo loca que fue esa pregunta. (Travis) Me dijo: ‘En realidad, yo estoy en ataque y mi hermano también, y solo estoy en el campo al mismo tiempo que la defensa’. Pensé que todos estaban en el campo al mismo tiempo», aseguró Swift, quien ahora se considera «obsesionada» por el deporte al que se dedica Kelce.

En el episodio de ‘New Heights’, la cantante también anunció que su próximo álbum de estudio, titulado ‘The Life of a Showgirl’, será lanzado el 3 de octubre. Además, aseguró que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial ‘The Eras Tour’. EFE

mrl/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR