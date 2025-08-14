Trece hospitalizados en ciudad rusa de Rostov tras ataque de dron ucraniano
Moscú, 14 ago (EFE).- Trece personas, dos de ellas niños, fueron hospitalizadas este jueves en la ciudad sureña rusa de Rostov tras un ataque con dron ucraniano en el centro de la urbe, según las autoridades locales.
«Trece personas resultaron heridas, entre ellas dos niños», escribió en Telegram el gobernador de Rostov, Yuri Sliúsar.
Mientras, el alcalde de la ciudad, Alexandr Skriabin, informó de diez edificios residenciales dañados por el ataque.
Sus residentes han sido evacuados a alojamientos temporales, señaló.
Previamente se supo de otro ataque con dron ucraniano contra una refinería de petróleo de Lukoil en Volgogrado.
«A causa del impacto de los restos de un dron (derribado), se produjo una fuga e incendio de productos petrolíferos en la refinería de Volgogrado», informó el gobernador regional, Andréi Bocharov.
Dicha refinería, con una capacidad de producción de 14,8 millones de toneladas anuales, ha sido atacada repetidas veces, lo que produjo varios incendios.
Según el Ministerio de Defensa ruso, la noche pasada fueron derribados hasta 44 drones ucranianos.EFE
