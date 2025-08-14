The Swiss voice in the world since 1935

Trece hospitalizados en ciudad rusa de Rostov tras ataque de dron ucraniano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 14 ago (EFE).- Trece personas, dos de ellas niños, fueron hospitalizadas este jueves en la ciudad sureña rusa de Rostov tras un ataque con dron ucraniano en el centro de la urbe, según las autoridades locales.

«Trece personas resultaron heridas, entre ellas dos niños», escribió en Telegram el gobernador de Rostov, Yuri Sliúsar.

Mientras, el alcalde de la ciudad, Alexandr Skriabin, informó de diez edificios residenciales dañados por el ataque.

Sus residentes han sido evacuados a alojamientos temporales, señaló.

Previamente se supo de otro ataque con dron ucraniano contra una refinería de petróleo de Lukoil en Volgogrado.

«A causa del impacto de los restos de un dron (derribado), se produjo una fuga e incendio de productos petrolíferos en la refinería de Volgogrado», informó el gobernador regional, Andréi Bocharov.

Dicha refinería, con una capacidad de producción de 14,8 millones de toneladas anuales, ha sido atacada repetidas veces, lo que produjo varios incendios.

Según el Ministerio de Defensa ruso, la noche pasada fueron derribados hasta 44 drones ucranianos.EFE

mos/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR