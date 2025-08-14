Trece muertos en Kuwait por el consumo de bebidas alcohólicas contaminadas con metanol

1 minuto

El Cairo, 14 ago (EFE).- Trece personas han muerto en Kuwait por intoxicación etílica derivada del consumo de bebidas contaminadas con metanol, mientras que otras decenas están recibiendo atención médica urgente, informaron fuentes oficiales

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud del país árabe del golfo Pérsico, difundido en las últimas horas en su cuenta oficial en X, «los hospitales han atendido a un total de 63 casos de intoxicación etílica derivada del consumo de bebidas contaminadas con metanol desde el pasado sábado».

Detalló que todos los afectados son expatriados de nacionalidades asiáticas, sin especificar, y que de ellos «trece han muerto, mientras que 51 casos requirieron diálisis renal urgente», y que «se registró 21 casos de ceguera o discapacidad visual y otros 31 requirieron respiración artificial».

El pequeño pero rico país del golfo cuenta con una población de cerca de cinco millones de habitantes, dos tercios de ellos son migrantes y expatriados, que suelen ser en su mayoría originarios de países asiáticos.

El país árabe, uno de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), establece la religión islámica como su principal fuente de legislación, por lo que prohíbe la importación y el consumo de bebidas alcohólicas, un delito castigado con multas, penas de cárcel y hasta la deportación del país. EFE

fa/ijm/cg