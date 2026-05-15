Tres casos de meningitis en el sur de Inglaterra, uno falleció

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Una persona jóven murió por meningitis mientras que dos más están bajo tratamiento en el sur de Inglaterra, indicó la noche del jueves la agencia británica de seguridad sanitaria (UKHSA).

«Uno de los casos fue confirmado como una meningitis B y esperamos los resultados de análisis adicionales», dijo la agencia que dio cuenta de tres casos de infección de meningitis por meningococo en la residencia de «unos jóvenes» en Reading (suroeste).

«Una de las personas murió», agregó en su comunicado sin detalles de la edad o el sexo de la víctima.

Las otras dos personas «reciben un tratamiento adecuado» y se ofrecieron antibióticos a las personas que han estado en contacto con las infectadas, detalla el comunicado.

El sureste de Inglaterra se vio afectado el pasado mes de marzo por una epidemia de meningitis meningocócica que causó dos muertos. La mayoría de los casos fueron de meningococo tipo B.

Las infecciones por meningococo, una bacteria, pueden causar la muerte en menos de 24 horas si no se tratan rápidamente.

adm/cjc/mvl