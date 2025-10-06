The Swiss voice in the world since 1935
Tres detenidos en México por tráfico de especies protegidas hacia EEUU y Asia

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes de la detención de tres presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico y venta ilegal de especies en peligro de extinción, como tortugas, caballitos de mar, buches de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón y abulón, hacia Estados Unidos, China y otros países de Asia.

Los acusados fueron arrestados en los estados de Jalisco (occidente) y Baja California (norte), y enfrentan cargos por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la biodiversidad, apuntó la FGR en un comunicado.

«Estas personas presuntamente formaban parte de un grupo delictivo dedicado al tráfico y venta ilegal de buches de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas de diversas especies y caballitos de mar», indicó la autoridad.

Dicha agrupación criminal presuntamente utilizaba una empresa ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para traficar las especies y sus derivados para su comercialización y posterior consumo en EE.UU., China y otros países de Asia, agregó la FGR.

La autoridad explicó que las detenciones fueron resultados de distintos cateos en inmuebles en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y en Tijuana, Baja California, donde fueron arrestados Yaoqin ‘S’, Miguel ‘A’ y Marco ‘C’, respectivamente.

En los operativos, también se aseguraron 1.569 kilogramos (kg) de pepino de mar, 1.188 kg de aleta de tiburón, 39 kg de buche de totoaba, 2.227 tortugas de diversas especies y 12 tortugas conocidas como casquito.

La fiscalía calcula que el valor en el mercado ilegal de las especies aseguradas es de 133,9 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares).

Las acciones fueron coordinadas entre la FGR, la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en colaboración con agencias del Gobierno de Estados Unidos, precisó la nota. EFE

mjc/abz/nvm

