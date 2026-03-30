Tres feligreses muertos y veinte rescatados tras el derrumbe de una iglesia en Ghana

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Nairobi, 30 mar (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras veinte -incluidos niños- fueron rescatadas tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en construcción usado como iglesia en la capital de Ghana, Accra, confirmaron las autoridades.

«Hasta ahora, la información ha sido contrastada, verificada y se han visitado todos los hospitales, solo para asegurarnos de no dar ninguna información que pueda alejarse de la realidad», dijo el ministro ghanés del Interior, Mohammed Muntaka Mubarak, en declaraciones que recogen este lunes medios locales.

«Lo que podemos decir es que había un total de 23 personas. Desgraciadamente, perdimos tres, un hombre y dos mujeres», añadió el ministro, al detallar que los heridos que sobrevivieron están recibiendo tratamiento en diferentes centros médicos de la zona.

Entre los 23 afectados, quince eran mujeres y ocho hombres. El grupo incluía, además, siete menores, todo ellos vivos.

El derrumbe tuvo lugar en la tarde de este domingo en un recinto escolar de la localidad de Accra New Town, situada en el área metropolitana de la capital, y se produjo después de que cayeran fuertes lluvias, si bien todavía se investigan las causas del siniestro, según confirmó Mubarak.

La respuesta incluyó a efectivos de la Policía, de la Organización Nacional de Gestión de Desastres (NADMO, en inglés) y del servicio de bomberos y ambulancias, que efectuaron las labores de rescate durante toda la noche.

Se teme que más gente pueda estar atrapada bajo los escombros, ya que, según reporta la prensa local, testigos habrían oído lamentos de auxilio de las víctimas.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades. EFE

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