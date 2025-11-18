Tres heridos en un atropello y ataque con arma blanca en un cruce de Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Una mujer de 40 años y dos jóvenes de 15 y 20 años resultaron heridos en un ataque ocurrido este martes en un cruce de carreteras en el sur de Cisjordania ocupada, donde unos individuos atropellaron a un grupo de personas y luego las atacaron con armas blancas.

Según informaron los servicios de emergencias israelíes MDA y Hatzalah, el ataque ocurrió sobre las 14.00 hora local en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén.

Los heridos tienen lesiones moderadas y leves, según Hatzalah, y fueron trasladados al hospital. EFE

mt/jgb