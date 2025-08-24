Tres hermanas de 9, 11 y 17 años mueren al hundirse barca de migrantes en el Mediterráneo

2 minutos

Roma, 24 ago (EFE).- Tres hermanas de 9, 11 y 17 años han perdido la vida en el Mediterráneo central, en el naufragio de una barcaza que estaba cargada con decenas de personas migrantes, informó este domingo la organización de rescate Resqship, que salvó al resto de personas.

El naufragio tuvo lugar en la noche entre el viernes y el sábado frente a las costas de Libia y el velero ‘Nadir’ de dicha organización logró salvar a 65 inmigrantes.

Durante la operación de evacuación de la patera, los rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de las tres hermanas de 9, 11 y 17 años que fallecieron ahogadas, según explicó la ONG en un comunicado.

Los cadáveres han sido trasladados hoy a la isla italiana de Lampedusa (sur).

La barcaza, una lancha neumática, había zarpado el pasado jueves de la ciudad libia de Zuara, pero, solo unas horas después, en su interior empezó a entrar agua, según la reconstrucción realizada por esta organización humanitaria alemana.

Aunque los ocupantes intentaron achicar el agua que entraba, la patera acabó semihundida y a merced de olas de hasta 1,5 metros de altura, por lo que muchos inmigrantes acabaron en el mar.

El barco humanitario de Resqship acudió el viernes en su auxilio tras recibir un aviso de la organización ‘Alarm Phone’, que suele recibir los avisos de posibles naufragios.

«Mientras evacuábamos una a una a las personas de la patera a nuestro barco escuché gritos y alguien señaló al agua. Había cuerpos bajo la superficie», ha relatado la coordinadora de comunicaciones de la nave de rescate, Barbara Sartore, en un comunicado.

El equipo humano del ‘Nadir’ intentó reanimar a las tres niñas pero fue en vano.

La madre de ellas y un hermano han sobrevivido, según la ONG.

Además, los supervivientes aseguraron a los socorristas que otra persona había caído horas antes al mar y está desaparecida.

Por otro lado, muchos de los rescatados presentan quemaduras graves causadas por la mezcla del agua del mar y la gasolina de la patera.

El barco de Resqship consiguió salvar a un total de 65 inmigrantes, catorce de las cuales fueron evacuadas el sábado por un barco de la Guardia Costera italiana a Lampedusa.

«Lo que les ocurrió a las tres hermanas es inimaginable, al igual que el peligro que afrontan las personas que se desplazan en busca de seguridad», denunció la ONG, que reclamó, «urgentemente», vías de salida seguras «para poner fin a las muertes en el Mediterráneo». EFE

