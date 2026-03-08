Tres indonesios desaparecidos tras el hundimiento de un remolcador en el estrecho de Ormuz

1 minuto

Yakarta, 8 mar (EFE).- El ministerio de Exteriores de Indonesia informó este domingo de que tres marineros de su país permanecen desaparecidos tras el hundimiento el viernes de un barco remolcador en el Estrecho de Ormuz a raíz de una explosión.

Según las autoridades indonesias, el barco, identificado como Musaffah 2 y con bandera de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió «una explosión que provocó su incendio y hundimiento» alrededor de las 2:00 hora local del viernes.

«Las autoridades de los EAU y Omán están investigando la causa del incidente», recoge el comunicado oficial, sin aportar más detalles y que pide una «investigación exhaustiva».

En la embarcación viajaban siete tripulantes, cuatro de los cuales -incluido un indonesio- sobrevivieron y quienes se encuentran en buen estado de salud a pesar de sufrir quemaduras.

El incidente se produce en medio de la guerra en Irán a raíz de la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Estados Unidos e Israel y la respuesta de la nación persa que ha atacado varios países de Oriente Medio aliados de Washington.

Teherán, además, ha amenazado con atacar a cualquier barco que intente cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de un quinto del crudo mundial. EFE

