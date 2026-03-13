Tres militares argelinos y cuatro supuestos terroristas mueren en una emboscada en Argelia

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(Actualiza con la muerte de tres militares argelinos durante la operación)

Argel, 13 mar (EFE).- Tres militares argelinos y cuatro supuestos terroristas murieron en una emboscada durante la noche del jueves en la ciudad de Tébesa, cerca de la frontera con Túnez, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos que defendieron «valientemente a Argelia y su seguridad contra los remanentes de las fuerzas del mal y del oscurantismo terrorista», añadió un comunicado de Presidencia.

Según la nota de Defensa, el Ejército abatió a los presuntos terroristas y confiscó subfusiles tipo kalashnikov, munición y otros equipos durante la «operación antiterrorista».

El pasado 1 de marzo, tropas argelinas «neutralizaron» a dos supuestos terroristas en los bosques de Zedine, en el centro del país, y recuperaron dos metralletas tipo kalashnikov, además de munición.

Estas dos operaciones realizadas durante Ramadán, el mes más sagrado del islam, «confirman una vez más la vigilancia y la determinación de las unidades del Ejército Popular Nacional para dar caza a los remanentes de estos criminales en cualquier circunstancia y ocasión, hasta su erradicación», indicó Defensa. EFE

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