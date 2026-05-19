Tres muertos en ataque contra mezquita de EEUU, dos sospechosos del tiroteo hallados sin vida

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Tres personas murieron el lunes en un ataque contra una mezquita de San Diego, California, perpetrado por dos adolescentes que se quitaron la vida antes de la llegada de la policía, en un incidente que las autoridades de Estados Unidos investigan como un crimen de odio.

La policía señaló que los equipos de respuesta de emergencia encontraron a las tres víctimas en el exterior del extenso Centro Islámico de San Diego y, más tarde, encontraron también muertos a los dos agresores, de 18 y 17 años.

Imágenes de televisión desde un helicóptero mostraban a equipos de respuesta armados reunidos frente a un edificio, con una persona no identificada tendida en un charco de sangre.

«Estamos investigando activamente esto como un crimen de odio», declaró a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. «Definitivamente hubo retórica de odio involucrada».

El centro islámico se describe en su página web como la mezquita más grande del condado de San Diego, en el sur de California.

Tras un breve periodo de confinamiento, en el que las autoridades aconsejaron a los residentes de la zona permanecer bajo resguardo, la policía de San Diego anunció que la amenaza en el centro había sido «neutralizada».

«Recibimos una llamada por un tirador activo en el Centro Islámico. En un plazo de cuatro minutos, los agentes llegaron al lugar y observaron de inmediato a tres víctimas fallecidas frente al edificio», dijo Wahl.

El jefe de policía explicó que la madre de uno de los sospechosos se puso en contacto con las autoridades dos horas antes del ataque y denunció que su hijo se había pertrechado con varias armas antes de huir en un vehículo junto a un acompañante.

En un primer momento, la policía se desplegó en una zona alrededor de una escuela secundaria con la que el sospechoso estaba vinculado, hasta que recibieron la llamada sobre un tirador activo en el Centro Islámico.

La mujer habría relatado que su hijo tenía impulsos suicidas y que los jóvenes vestían camuflaje.

– «Intolerancia religiosa» –

A pocas cuadras del centro religioso, la policía encontró un vehículo en medio de la calle con los sospechosos del ataque muertos en su interior.

«Por el momento, todo indica que los sospechosos murieron por heridas de bala autoinfligidas. Ningún agente disparó su arma», afirmó Wahl.

Además, señaló que un guardia de seguridad del centro islámico figuraba entre las tres víctimas mortales y que su reacción ayudó a prevenir un ataque aún más letal.

«Sus acciones fueron heroicas y sin dudas hoy salvó vidas», dijo Wahl.

Las identidades de las otras dos víctimas aún no se ha informado.

El imán Taha Hassane, responsable del centro, dijo que la comunidad «está en duelo».

«Esto es algo que jamás esperábamos que ocurriera, pero al mismo tiempo, la intolerancia religiosa y el odio que lamentablemente existen en nuestra nación no tienen precedentes», comentó.

La mezquita «es una casa de oración no un campo de batalla», sostuvo.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una «situación terrible».

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el primer musulmán en dirigir esa ciudad, describió el ataque como «un aparente acto de violencia antimusulmana».

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en X que «el odio no tiene cabida en California y no toleraremos actos de terror ni de intimidación contra comunidades de fe».

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