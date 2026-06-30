Tres muertos en Rusia a consecuencia de ataques ucranianos con drones

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Moscú, 30 jun (EFE).- Tres personas murieron este martes en tres regiones de Rusia – Moscú, Tver y Bélgorod- a consecuencias de los ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

Según el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, el ataque ucraniano mató a un bebé de seis meses en una vivienda particular que quedó en ruinas por la caída de un dron enemigo.

En el ataque resultaron también heridos otros miembros de la familia.

En total, las autoridades de Moscú informaron del derribo de más de 60 drones ucranianos durante la noche pasada.

Según datos oficiales, los ataque de Kiev también causaron la muerte de una persona en la región fronteriza de Bélgorod y de otra en la región de Tver, próxima a Moscú.

El Kremlin acusó este martes a las autoridades ucranianas de «acciones criminales» contra civiles rusos y llamó a la comunidad internacional a prestar más atención a los ataques de Kiev en territorio ruso. EFE

mos/psh