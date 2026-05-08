Tres muertos en tiroteo en Bayamón, en una semana de ola de violencia en Puerto Rico

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San Juan, 8 may (EFE).- Tres personas murieron en una disputa a tiros ocurrida en las inmediaciones de una gasolinera Texaco en el municipio de Bayamón, en el norte de Puerto Rico, que fue escenario esta semana de numerosos asesinatos.

Este caso se produce tan solo dos días después de que seis personas fueron encontradas asesinadas a balazos y quemadas dentro de unos automóviles en los pueblos de Arecibo y Morovis.

La Policía informó este viernes en un comunicado que acudió a la gasolinera, ubicada frente a las instalaciones de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, tras ser alertada mediante una llamada telefónica sobre varias personas heridas de bala en el lugar.

Según la investigación preliminar, en la escena se produjo una discusión entre tres hombres, en medio de la cual surgió un intercambio de disparos.

Los presuntos agresores murieron en el lugar mientras que la víctima resultó herida de bala y falleció posteriormente cuando recibía tratamiento médico en el hospital.

La Policía clasificó los hechos como asesinato y homicidios justificados, aunque sigue investigando lo sucedido. EFE

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