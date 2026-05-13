Tres muertos en un ataque ruso en la región de Rivne del noroeste de Ucrania

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Kiev, 13 may (EFE).- Tres personas han muerto este miércoles en un ataque aéreo ruso de larga distancia contra la región de Rivne del noroeste de Ucrania, según informó su gobernador, Oleksandr Kovel, en su canal de Telegram.

Kovel explicó que en el ataque fueron alcanzadas infraestructuras civiles y al menos un edificio residencial.

La inteligencia militar ucraniana (GUR) informó alrededor del mediodía de este miércoles de un ataque masivo prolongado contra Ucrania cuya primera fase consistió en el lanzamiento de “una cantidad significativa” de drones contra varias regiones del país.

El Ejército ruso, siempre según el GUR, planea lanzar misiles de crucero y balísticos contra infraestructuras energéticas de ciudades ucranianas, objetivos de la industria militar y sedes de órganos del poder del Estado.

Rusia suele ejecutar sus ataques de larga distancia contra Ucrania durante la noche y la madrugada, aunque en las últimas semanas ha llevado a cabo ataques masivos contra la retaguardia enemiga a plena luz del día EFE

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