Tres muertos en un incendio provocado por manifestantes en Indonesia

Al menos tres personas fallecieron en un incendio provocado por manifestantes en la ciudad de Macasar, en el este de Indonesia, mientras un movimiento de protesta se extiende en el país tras la muerte de un mototaxista atropellado por la policía.

El presidente Prabowo Subianto se enfrenta a las manifestaciones más violentas desde su llegada al poder en octubre. 

El atropello del joven conductor por un vehículo policial causó conmoción entre la población, que salió a las calles en varias ciudades del país, exasperada también por las dificultades económicas y la corrupción.

El viernes por la noche, las protestas en Macasar -principal urbe del sur de la isla de Célebes- se tornaron violentas, cuando los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y cócteles Molotov, incendiando un edificio del consejo provincial y local y varios vehículos.

«En el incidente de anoche murieron tres personas. Dos fallecieron en el lugar de los hechos y una en el hospital. Quedaron atrapadas en el edificio en llamas», aseguró el secretario del consejo municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba.

Al menos otras cuatro personas fueron hospitalizadas, agregó el funcionario, quien acusó a los manifestantes de irrumpir en la oficina para prenderla fuego.

«Esto va más allá de lo que podíamos prever», sentenció.

La capital Yakarta también fue escenario el viernes de violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos para repelerlos.

Las manifestaciones continuaron este sábado en diferentes puntos del país, como en Bali, donde cientos de estudiantes y conductores de mototaxis se manifestaron frente a la sede de la policía local.

«Bali es el centro del turismo en Indonesia y queremos protestar aquí para llamar la atención internacional sobre la injusticia legal, la corrupción y la impunidad de los delitos policiales», declaró a AFP uno de los manifestantes.

También hubo movilizaciones en la vecina isla de Lombok y en la de Java.

De momento, siete policías fueron detenidos por la muerte del conductor. Los agentes enfrentarán un juicio sobre la ética de su profesión que podría durar una semana, según informó este sábado el jefe de la policía nacional, Listyo Sigit Prabowo.

«Si son culpables, existe la posibilidad de que tratemos el caso como un delito», explicó en una rueda de prensa.

