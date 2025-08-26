Tres muertos en Vietnam por el paso del tifón Kajiki

Tres personas murieron y 13 resultaron heridas tras el paso del tifón Kajiki por Vietnam, donde las operaciones de rescate se han visto entorpecidas por la caída de árboles y tendido eléctrico, informaron el martes las autoridades.

El tifón azotó el lunes el centro de Vietnam con vientos de hasta 130 km/h, y arrancó techos de miles de casas y dejó a más de 1,6 millones de personas sin electricidad.

Las autoridades reportaron el martes el saldo de tres muertos y advirtieron de posibles inundaciones repentinas y deslizamientos en ocho provincias, ante las lluvias torrenciales desatadas por el paso de Kajiki.

En las calles de Vinh, en el centro de Vietnam, periodistas de AFP vieron soldados y rescatistas operando para remover decenas de árboles y piezas de tejados que bloqueaban las carreteras.

«Un enorme techo de acero fue arrancado del octavo piso de un edificio y cayó en medio de la calle», dijo Tran Van Hung, de 65 años.

«Fue una suerte que nadie resultara herido. Este tifón fue absolutamente aterrador», agregó.

Vietnam suele sufrir el embate de tifones estacionales, pero el cambio climático creado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos sean más intensos e impredecibles.

Más al norte, en la capital Hanói, las fuertes lluvias inundaron varias calles y provocaron caos vial la mañana del martes.

Kajiki se debilitó a depresión tropical después de atravesar Vietnam, y avanzó al oeste sobre el norte de Laos, donde descargó intensas lluvias.

El tren de alta velocidad Laos-China suspendió servicios el lunes y martes, y algunas carreteras quedaron cortadas.

En Vietnam, más de 100 personas murieron o desaparecieron por desastres naturales en los primeros siete meses de 2025, según el Ministerio de Agricultura.

