Tres muertos y un herido grave tras estrellarse un helicóptero en la isla inglesa de Wight
(Actualiza el número de víctimas)
Londres, 25 ago (EFE).- Tres personas murieron y una cuarta persona está hospitalizada tras estrellarse un helicóptero en una zona de la campiña en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, según informaron autoridades de rescate y medios británicos.
La policía del condado del Hampshire y la isla de Wight confirmó la muerte de tres personas que viajaban en el helicóptero, y dijo que el cuarto pasajero está «actualmente en el hospital en estado grave», según un comunicado recogido por el canal Sky News.
«Por el momento, no podemos proporcionar más información sobre las personas implicadas, ya que seguimos intentando contactar y apoyar a sus familias», añadió la policía en el comunicado, donde adelantaron que están investigando las causas del accidente junto a la división de investigación de accidentes aéreos.
El helicóptero se estrelló esta mañana «en un campo cerca de la carretera A3020 Shanklin», según informó hace unas horas un portavoz policial. A la zona se desplazaron varios vehículos de emergencia.
Asimismo, una portavoz del servicio de ambulancia aérea dijo que una persona fue llevada al centro de traumatología del hospital universitario de Southampton, sur inglés. EFE
vg/ja/ime/vh