The Swiss voice in the world since 1935

Tres muertos y un herido grave tras estrellarse un helicóptero en la isla inglesa de Wight

Este contenido fue publicado en
1 minuto

(Actualiza el número de víctimas)

Londres, 25 ago (EFE).- Tres personas murieron y una cuarta persona está hospitalizada tras estrellarse un helicóptero en una zona de la campiña en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, según informaron autoridades de rescate y medios británicos.

La policía del condado del Hampshire y la isla de Wight confirmó la muerte de tres personas que viajaban en el helicóptero, y dijo que el cuarto pasajero está «actualmente en el hospital en estado grave», según un comunicado recogido por el canal Sky News.

«Por el momento, no podemos proporcionar más información sobre las personas implicadas, ya que seguimos intentando contactar y apoyar a sus familias», añadió la policía en el comunicado, donde adelantaron que están investigando las causas del accidente junto a la división de investigación de accidentes aéreos.

El helicóptero se estrelló esta mañana «en un campo cerca de la carretera A3020 Shanklin», según informó hace unas horas un portavoz policial. A la zona se desplazaron varios vehículos de emergencia.

Asimismo, una portavoz del servicio de ambulancia aérea dijo que una persona fue llevada al centro de traumatología del hospital universitario de Southampton, sur inglés. EFE

vg/ja/ime/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR