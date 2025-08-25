Tres periodistas muertos, uno de Reuters y otro de Al Jazeera, en ataque al hospital Naser
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Jerusalén, 25 ago (EFE).- Tres periodistas murieron, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, en el ataque este lunes al hospital Nasser de Gaza, que dejó al menos ocho fallecidos, según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.
Se trata, según Sanidad, de Hossam Al Masri (Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera) y Mariam Abu Daqqa. EFE
mt/jgb