Tres periodistas muertos, uno de Reuters y otro de Al Jazeera, en ataque al hospital Naser

Jerusalén, 25 ago (EFE).- Tres periodistas murieron, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, en el ataque este lunes al hospital Nasser de Gaza, que dejó al menos ocho fallecidos, según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Se trata, según Sanidad, de Hossam Al Masri (Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera) y Mariam Abu Daqqa. EFE

