Tribunal argelino condena a 3 años de cárcel a activista de la protesta popular del Hirak

Argel, 15 ene (EFE).- El Tribunal de Apelación de Argel redujo de cinco a tres años de prisión la condena del activista Mohamed Tadjadit, conocido como el poeta del Hirak – protesta popular que se desarrolló entre 2019 y el 2021-, acusado entre otros cargos de «apología del terrorismo», informó este jueves Aida Safa Dalal Aidoun, abogada de la defensa.

Tadjadit, condenado en varias causas desde 2019, fue sentenciado en noviembre en primera instancia en este caso y ayer miércoles su pena a prisión quedó fijada en tres años, incluido uno en suspensión, por «utilización de tecnologías para apoyar actos y actividades de entidades terroristas», «ofensa a un órgano constituido» e «incitación a una reunión no armada», detalló la abogada Fetta Sadat.

La Corte argelina impuso también dos multas, entre ellas una de 200.000 dinares argelinos (unos 1.333 euros) para el Tesoro Público, como indemnización por daños y perjuicios.

El pasado 11 de noviembre, un Tribunal de primera instancia de Argel condenó a Tadjadit a una pena de cinco años y una multa de 200.000 dinares argelinos.

El poeta inició en la cárcel una huelga de hambre por la sentencia que mantuvo durante diez días contra lo que calificó de «injusticia» y «acoso judicial».

Amnistía Internacional pidió el pasado noviembre a las autoridades argelinas «retirar de inmediato los cargos formulados contra Mohamed Tadjadit y otros doce activistas del Hirak», que afrontaban cargos castigados con incluso la pena capital, suspendida desde 1993 en el país, por «ejercer sus derechos humanos».

El país magrebí cuenta actualmente con más de 200 detenidos de consciencia, entre ellos periodistas y opositores, según declararon a EFE fuentes locales.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, llamó esta semana a los jóvenes argelinos que viven en el extranjero irregularmente, incluidos los que huyeron por «convocatorias policiales» o estén implicados en «perjudicar la credibilidad del Estado», a volver a Argelia a condición de «no volver a hacerlo». EFE

lz/lfp/ajs