Tribunal Constitucional de Perú suspende todas las investigaciones a presidenta Boluarte

1 minuto

Lima, 19 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra la presidenta, Dina Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.

Actualmente Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos 59 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, tras la detención y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos. EFE

